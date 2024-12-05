Rüyalarında Hala Görebiliyor: Görme Engelli Bir Adamın Zihninde Canlanan Görüntülerin Hüzünlü Hikayesi
Rüyalarında Hala Görebiliyor: Görme Engelli Bir Adamın Zihninde Canlanan Görüntülerin Hüzünlü Hikayesi
Bir insanın göremediği halde rüyalarında veya hayal gücünde görsel imgeler oluşturabilmesi mümkün mü? Görme engelli Toby Addison, bu soruya verdiği yanıtlarla oldukça şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Toby’nin anlattıkları, görme engellilerin zihinsel dünyasına farklı bir bakış sunuyor. Gelin neler anlatmış birlikte bakalım. Sizi aşağı alabiliriz. 👇🏻
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Toby Addison, 16 yaşına kadar görebilen bir gençti. Ancak nadir görülen bir göz hastalığı olan retinitis pigmentosa nedeniyle görme yetisini yavaş yavaş kaybetti. Şimdi 23 yaşında olan Toby, 7 yıl önce tamamen görme engelli hale geldiğini ifade ediyor.
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Toby’ye göre, görme engelliler arasında iki farklı deneyim var: Doğuştan görme engelliler ve sonradan kör olanlar. Sonradan görme yetisini kaybeden Toby, çocukluk anılarından kalan görsel imgeleri hala zihninde canlandırabildiğini söylüyor.
"Bir araba, futbol topu ya da ergenlik dönemimde nasıl göründüğüm gibi şeyleri hayal edebiliyorum." diyor ve bu görsellerin bazen komik, bazen ise hüzünlü olabileceğini ekliyor.
Toby’nin rüyaları da oldukça ilginç bir konu. Rüyalarında zaman zaman tamamen görme yetisine sahip olduğunu deneyimliyor ve bu durum, sabah uyandığında buruk hissetmesine yol açıyor.
"Rüyalar bazen görsel olabiliyor, bazen ise sadece duyusal. Görsel olanlar genellikle 6-7 yıl önce gördüğüm şeylerden oluşuyor," diyor. Örneğin, bir nesneyi ya da çevresini o dönemdeki haliyle rüyasında görebiliyor.
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Ancak görme engelli olarak rüya gördüğü zamanlarda hissettikleri ve duyduğu sesler daha ön planda oluyor.
"Doğuştan kör olanlar, doğal olarak görsel bir hafızaya sahip değiller çünkü hiçbir şey görmemişlerdir." diyor. Ancak kendi durumu için şanslı olduğunu düşünüyor çünkü görsel hayal gücü sayesinde geçmişteki anılarını zihninde yeniden canlandırabiliyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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