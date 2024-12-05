Rüyalarında Hala Görebiliyor: Görme Engelli Bir Adamın Zihninde Canlanan Görüntülerin Hüzünlü Hikayesi

Bir insanın göremediği halde rüyalarında veya hayal gücünde görsel imgeler oluşturabilmesi mümkün mü? Görme engelli Toby Addison, bu soruya verdiği yanıtlarla oldukça şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Toby’nin anlattıkları, görme engellilerin zihinsel dünyasına farklı bir bakış sunuyor. Gelin neler anlatmış birlikte bakalım. Sizi aşağı alabiliriz. 👇🏻

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