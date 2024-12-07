Mevlana Haftasını Sıcak Hava Deneyiyle Birleştiren Öğretmen Yaratıcılığıyla Alkışları Topladı

@ogretmenimsenaa adlı Instagram hesabından öğrencileriyle içerikler üreten Sena Akbulut, öğrencilerine sıcak hava deneyini gösterdiği anları kayda almıştı. Ancak sadece sıcak hava deneyini değil Mevlana haftası olduğu için ona da değinmek istemişti. Sıcak hava deneyini semazen ile yaptı. Gelin detaylara geçelim.
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Çıktısını aldığı semazenin altına mumları dizmişti ve yakınca döneceğini söyledi.
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Öğrencilerin dikkatini çekmeyi başaran öğretmen yaratıcı etkinliğiyle bizlerden de alkışları aldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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