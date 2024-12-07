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Mevlana Haftasını Sıcak Hava Deneyiyle Birleştiren Öğretmen Yaratıcılığıyla Alkışları Topladı

Mevlana Haftasını Sıcak Hava Deneyiyle Birleştiren Öğretmen Yaratıcılığıyla Alkışları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.12.2024 - 14:52

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@ogretmenimsenaa adlı Instagram hesabından öğrencileriyle içerikler üreten Sena Akbulut, öğrencilerine sıcak hava deneyini gösterdiği anları kayda almıştı. Ancak sadece sıcak hava deneyini değil Mevlana haftası olduğu için ona da değinmek istemişti. Sıcak hava deneyini semazen ile yaptı. Gelin detaylara geçelim.

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Çıktısını aldığı semazenin altına mumları dizmişti ve yakınca döneceğini söyledi.

Çıktısını aldığı semazenin altına mumları dizmişti ve yakınca döneceğini söyledi.

Öğrencilerin dikkatini çekmeyi başaran öğretmen yaratıcı etkinliğiyle bizlerden de alkışları aldı.

Öğrencilerin dikkatini çekmeyi başaran öğretmen yaratıcı etkinliğiyle bizlerden de alkışları aldı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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