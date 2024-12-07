Mevlana Haftasını Sıcak Hava Deneyiyle Birleştiren Öğretmen Yaratıcılığıyla Alkışları Topladı

@ogretmenimsenaa adlı Instagram hesabından öğrencileriyle içerikler üreten Sena Akbulut, öğrencilerine sıcak hava deneyini gösterdiği anları kayda almıştı. Ancak sadece sıcak hava deneyini değil Mevlana haftası olduğu için ona da değinmek istemişti. Sıcak hava deneyini semazen ile yaptı. Gelin detaylara geçelim.