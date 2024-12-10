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Gözlere Şölen Mideye Hüsran: Yiyecek Gibi Görünüp İştah Kabartan Ancak Yenmeyecek Nesneler

Gözlere Şölen Mideye Hüsran: Yiyecek Gibi Görünüp İştah Kabartan Ancak Yenmeyecek Nesneler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 19:03

Bazı nesneler var ki ilk bakışta lezzetli bir yemek sanıyorsunuz, ama aslında hiç de öyle değiller! Bir sabun, mum ya da dekoratif obje, bazen bir pastadan bile daha iştah açıcı görünebiliyor. Gözleri büyüleyen bu nesneler, gerçek yemeklerle karıştırılacak kadar başarılı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ancak maalesef, iştah kabartan bu güzellikler yalnızca birer görsel şölen. Gelin bunlara beraber bakalım!

Serimizin geçen haftaki fotoğraflarına buradan göz atabilirsiniz:

1. Kapya biberi gören tek biz değiliz herhalde?

1. Kapya biberi gören tek biz değiliz herhalde?

2. Bi' ısırık almalık duruyor!

2. Bi' ısırık almalık duruyor!

3. Kadın elinde lavaş mı tutuyor yoksa biz mi yanlış görüyoruz?

3. Kadın elinde lavaş mı tutuyor yoksa biz mi yanlış görüyoruz?

4. Şeker kamışı gibi değil mi? 👇🏻😂

4. Şeker kamışı gibi değil mi? 👇🏻😂

5. Yakınlaştırınca kraker olmadığını anlıyorsunuz...

5. Yakınlaştırınca kraker olmadığını anlıyorsunuz...

6. Turta değil mi o ya?

6. Turta değil mi o ya?

7. E zaten bu ekmek değil mi şimdi?

7. E zaten bu ekmek değil mi şimdi?

8. Jelibon sanıp yiyecek insanlar tanıyorum!

8. Jelibon sanıp yiyecek insanlar tanıyorum!

9. Bi' dondurma iyi giderdi şimdi.

9. Bi' dondurma iyi giderdi şimdi.

10. Üstünde şampuan yazmasa eminiz ki birçok insan içerdi...

10. Üstünde şampuan yazmasa eminiz ki birçok insan içerdi...

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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