2024 Yılında Bilim Dünyasında En Çok Konuşulan Gelişmeler

Güneş Sistemi’ndeki okyanusların yalnızca Dünya’ya özgü olduğu düşüncesi, 2024’te bir kez daha sarsıldı. Şubat ayında bilim insanları, Satürn’ün uydusu Mimas’ın buzlu kabuğunun altında gizli bir okyanus bulunduğunu açıkladı. Ekim ayında ise Uranüs’ün uydusu Miranda’da bir başka okyanusun varlığına dair ikna edici veriler elde edildi.

NASA’nın Europa Clipper görevi de bu okyanusları incelemek üzere yola çıktı ve umutlar hiç olmadığı kadar yüksek.