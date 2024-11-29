Bilime Göre Sıcak Duş Almak mı Daha Faydalı Yoksa Soğuk Duş Almak mı?

Uzun bir günün sonunda sıcak bir duş almak kadar rahatlatıcı bir şey yoktur, değil mi? Peki ya yaz sıcağında serinlemek için aldığınız buz gibi bir duş? Ancak her iki duş tipi de bedeninizde tamamen farklı etkiler yaratıyor. Bilim, 'hangisi daha iyi' sorusuna net bir yanıt veriyor! Gelin bilimin cevabına beraber bakalım.

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