Kediler Neden Sanki Evde Başka Yer Yokmuş Gibi Lavaboda Yatmayı Çok Sever?

Elinizi yıkamak için banyoya gidiyorsunuz ve karşınızda ne var? Lavaboyu bir taht gibi sahiplenmiş, keyifle yayılmış kediniz! Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Muhtemelen birçoğumuz aynı durumu yaşıyor. Sanki evde kendilerine ait bir sürü yatak yokmuşçasına lavaboda keyif süren kedilerimiz, illa bir çıkıntılık yapacak! Sahiden, nedir bu davranışlarının ardındaki mantık? Aslında kedilerde çok da bi' mantık aramamak lazım ama hadi gelin!

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