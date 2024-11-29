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Kediler Neden Sanki Evde Başka Yer Yokmuş Gibi Lavaboda Yatmayı Çok Sever?

Kediler Neden Sanki Evde Başka Yer Yokmuş Gibi Lavaboda Yatmayı Çok Sever?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 13:06

Elinizi yıkamak için banyoya gidiyorsunuz ve karşınızda ne var? Lavaboyu bir taht gibi sahiplenmiş, keyifle yayılmış kediniz! Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Muhtemelen birçoğumuz aynı durumu yaşıyor. Sanki evde kendilerine ait bir sürü yatak yokmuşçasına lavaboda keyif süren kedilerimiz, illa bir çıkıntılık yapacak! Sahiden, nedir bu davranışlarının ardındaki mantık? Aslında kedilerde çok da bi' mantık aramamak lazım ama hadi gelin!

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Bilim, kedilerin bu alışkanlığı hakkında kesin bir yanıt sunamasa da uzmanların bazı ilginç teorileri var. Veteriner hekim Dr. Rebecca Greenstein’e göre, lavaboların kıvrımlı yapısı kedilere bir güven hissi sağlıyor.

Bilim, kedilerin bu alışkanlığı hakkında kesin bir yanıt sunamasa da uzmanların bazı ilginç teorileri var. Veteriner hekim Dr. Rebecca Greenstein’e göre, lavaboların kıvrımlı yapısı kedilere bir güven hissi sağlıyor.

Tıpkı bir yuva gibi hissedilen bu alan, kedilerin doğasında bulunan “denning” (yuva yapma) davranışına oldukça uygun.

Tıpkı bir yuva gibi hissedilen bu alan, kedilerin doğasında bulunan “denning” (yuva yapma) davranışına oldukça uygun.

Küçükken bir kardeş yığınında uyumanın verdiği güveni, lavabo gibi dar ve çevreleyen bir alanla yeniden hissediyor olabilirler.

Küçükken bir kardeş yığınında uyumanın verdiği güveni, lavabo gibi dar ve çevreleyen bir alanla yeniden hissediyor olabilirler.

Kediniz gün boyu sıcak bir yerde, örneğin bir pencere kenarında vakit geçirdiyse, serin bir lavabo yüzeyi onun için mükemmel bir mola noktasıdır.

Kediniz gün boyu sıcak bir yerde, örneğin bir pencere kenarında vakit geçirdiyse, serin bir lavabo yüzeyi onun için mükemmel bir mola noktasıdır.

Üstelik banyolar genellikle evin en sessiz yerlerinden biridir. Bu da kedinizin günlük koşuşturmasının stresini atabileceği, huzurlu bir alan bulduğu anlamına gelir.

Üstelik banyolar genellikle evin en sessiz yerlerinden biridir. Bu da kedinizin günlük koşuşturmasının stresini atabileceği, huzurlu bir alan bulduğu anlamına gelir.
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Lavabolar genellikle yere göre yüksekte olduğundan, kediler buradan çevrelerini izleyerek hem güven hisseder hem de kendilerini adeta birer hükümdar gibi hissedebilirler.

Lavabolar genellikle yere göre yüksekte olduğundan, kediler buradan çevrelerini izleyerek hem güven hisseder hem de kendilerini adeta birer hükümdar gibi hissedebilirler.

Ne de olsa biz onların kölesiyiz değil mi? 😂

Yüksekten bakış, kediler için hem eğlenceli hem de içgüdüsel bir davranıştır.

Yüksekten bakış, kediler için hem eğlenceli hem de içgüdüsel bir davranıştır.

Eğer kedinizin lavaboyu mesken tutması sizi rahatsız ediyorsa, banyo kapısını kapalı tutmayı deneyebilirsiniz. Ancak bu sevimli gariplik, onların doğal ve zararsız bir davranış biçimi.

Eğer kedinizin lavaboyu mesken tutması sizi rahatsız ediyorsa, banyo kapısını kapalı tutmayı deneyebilirsiniz. Ancak bu sevimli gariplik, onların doğal ve zararsız bir davranış biçimi.

Sonuçta lavabonuzun kısa süreli bir "tüy deposu" haline gelmesine göz yummak, kedinizin mutlu bir gün geçirmesi için küçük bir bedel olabilir, değil mi?

Sonuçta lavabonuzun kısa süreli bir "tüy deposu" haline gelmesine göz yummak, kedinizin mutlu bir gün geçirmesi için küçük bir bedel olabilir, değil mi?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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