Araba Camlarında Yer Alan Bu Küçük Siyah Noktaların İşlevi Nedir?

Araç içinde yolculuk yaparken, gözünüz mutlaka ön camın kenarlarındaki siyah noktalara takılmıştır. Ama bu noktaların işlevini gerçekten hiç düşündünüz mü? İşin ilginci, bu noktalar sadece görsel bir detay değil! Düşündüğünüzden çok daha önemli bir görevi var. Ne işlevi olduğuna beraber bakalım...

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