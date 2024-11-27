Römorkörlerin Gemileri Çekerken Su Fışkırtmasının Sebebi Nedir?

Denizlerde devasa gemilerin yanında sessizce işini yapan minik römorkörleri görmek alışılagelmiş bir manzara. Ancak bu gemilerin su püskürtme hareketi, dikkat çekici olduğu kadar ilginç nedenlere de sahip. Bu minik gemiler, düşündüğünüzden çok daha fazlasını yapıyor! Gelin sebeplere beraber bakalım. Sizi şöyle aşağıya alabiliriz 👇🏻

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