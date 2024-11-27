100 Yılda 9 Damla: 1927 Yılında Başlayan Zift Damlası Deneyi Sabır Testine Dönüştü!

Birkaç dakikada tamamlanan soda-volkan patlaması gibi eğlenceli çocukluk deneyleri unutulmazdır. Peki ya 100 yıl süren bir deneyin hikayesi? Avustralya'da 1927'de başlayan Pitch Drop (Zift Damlası) Deneyi, bilimin en yavaş hareket eden çalışması olarak hala devam ediyor! Sahiden neden bitmek bilmiyor bu deney? Detaylara beraber bakalım.

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