100 Yılda 9 Damla: 1927 Yılında Başlayan Zift Damlası Deneyi Sabır Testine Dönüştü!
100 Yılda 9 Damla: 1927 Yılında Başlayan Zift Damlası Deneyi Sabır Testine Dönüştü!
Birkaç dakikada tamamlanan soda-volkan patlaması gibi eğlenceli çocukluk deneyleri unutulmazdır. Peki ya 100 yıl süren bir deneyin hikayesi? Avustralya'da 1927'de başlayan Pitch Drop (Zift Damlası) Deneyi, bilimin en yavaş hareket eden çalışması olarak hala devam ediyor! Sahiden neden bitmek bilmiyor bu deney? Detaylara beraber bakalım.
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Zift Damlası Deneyi, 1927'de Queensland Üniversitesi'nden Profesör Thomas Parnell tarafından başlatıldı. Amaç, katı gibi görünen bazı maddelerin aslında ne kadar akışkan olduğunu öğrencilere göstermekti.
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Deneyin ana konusu, zift adı verilen bir maddeydi. İlk bakışta katı gibi duran zift, aslında dünyanın en viskoz (yani akmaya karşı en dirençli) sıvılarından biri.
Parnell, zift örneğini ısıtarak bir huniye döktü ve bunun ardından tam üç yıl boyunca soğumasını bekledi. 1930'da huninin ucunu kesti ve deney resmen başladı.
O zamandan bu yana, zift yalnızca dokuz damla bıraktı. Damlalar o kadar yavaş hareket ediyor ki bir damlanın düşmesi yaklaşık bir on yılı buluyor!
Deney başladığından bu yana çeşitli profesörler tarafından yürütülüyor ve doğal şartlarda ilerliyor. Yani sıcaklık değişimleri gibi faktörler deneyin hızını etkiliyor.
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En son damla, 2014'te düştü ve sekizinci ile dokuzuncu damlalar birleşerek yere ulaştı. Şu anda, onuncu damlanın düşmesi bekleniyor ve bu olayın 2020'lerin sonuna doğru gerçekleşmesi muhtemel!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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