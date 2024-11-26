Kadınları Kör Eden Rimel: 1930'ların Güzellik Faciasının Tüyler Ürperten Hikayesi!
Kadınları Kör Eden Rimel: 1930'ların Güzellik Faciasının Tüyler Ürperten Hikayesi!
1930'larda güzellik uğruna körlüğe hatta ölüme yol açan bir kozmetik ürünü vardı: Lash Lure. Bu 'kirpik güzelleştirici' hem FDA'nın (Gıda ve İlaç Dairesi) sıkı düzenlemeler getirmesine sebep oldu hem de birçok kadının hayatını kararttı. FDA’nın bile harekete geçmesine sebep olan bu olay, güzelliğin karanlık yüzünü gözler önüne serdi. Peki, bu korkunç hikayenin detayları neler? Beraber bakalım.
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1930'larda Lash Lure, kadınların kirpik ve kaşlarını daha koyu ve dolgun göstermek için kullanılan bir kozmetik üründü. Ancak bu ürün, yalnızca güzellik sunmuyordu; aynı zamanda korkunç bir sağlık tehdidiydi.
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Lash Lure’un temel maddesi olan parafenilendiamin (PPD), ciddi alerjik reaksiyonlara, körlüğe ve hatta ölümlere neden oldu.
Bazı kadınlar bu ürünü kullandıktan sonra yüzlerinde kabarcıklar, apseler ve ülserler geliştirdi. Üstelik, dönemin tıbbi koşulları bu tür alerjik reaksiyonları tedavi etmek için yetersizdi.
Lash Lure’un kurbanlarından biri, kaşlarını boyatırken hayatını kaybeden 52 yaşındaki bir kadındı. Kaş bölgesindeki açık yaralara uygulanan ürün, ciddi bir stafilokok enfeksiyonuna yol açtı.
Kadın önce gözlerini kaybetti, ardından da yüksek ateş ve enfeksiyonun yayılması nedeniyle hayatını kaybetti. Bu olay, Lash Lure’un tehlikelerini gözler önüne seren en üzücü örneklerden biriydi.
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Lash Lure’un yarattığı sağlık krizleri, ABD’de kozmetik sektörünün düzenlenmesi için bir dönüm noktası oldu. FDA, bu tehlikeli ürünleri halka göstermek için "American Chamber of Horrors" adıyla sergiler düzenledi.
Bu kampanya, 1938’de "Food, Drug and Cosmetic Act" yasasının çıkarılmasını sağladı. Yasa, kozmetik firmalarının ürünlerini piyasaya sürmeden önce güvenlik standartlarını sağlamalarını zorunlu kıldı.
PPD maddesi, günümüzde hala saç boyalarında kullanılmaya devam ediyor. Ancak daha iyi düzenlemeler ve gelişmiş tıbbi yöntemler sayesinde alerjik reaksiyonların sonuçları artık çok daha hafif.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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