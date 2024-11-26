Kadınları Kör Eden Rimel: 1930'ların Güzellik Faciasının Tüyler Ürperten Hikayesi!

1930'larda güzellik uğruna körlüğe hatta ölüme yol açan bir kozmetik ürünü vardı: Lash Lure. Bu 'kirpik güzelleştirici' hem FDA'nın (Gıda ve İlaç Dairesi) sıkı düzenlemeler getirmesine sebep oldu hem de birçok kadının hayatını kararttı. FDA’nın bile harekete geçmesine sebep olan bu olay, güzelliğin karanlık yüzünü gözler önüne serdi. Peki, bu korkunç hikayenin detayları neler? Beraber bakalım.

Kaynak