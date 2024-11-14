Günde En Az 2 Litre İçiyorlar! Meksika'da Resmen Su Yerine Kola Tüketilmesinin Sebebi Nedir?
Günde En Az 2 Litre İçiyorlar! Meksika'da Resmen Su Yerine Kola Tüketilmesinin Sebebi Nedir?
Chiapas bölgesindeki San Cristobal de las Casas şehri, dünyada kişi başına en fazla kola tüketiminin yaşandığı yerlerden biri. Bölgedeki insanlar yılda 800 litreden fazla kola içiyor. Üstelik temiz içme suyu neredeyse hiç yokken... Kola içmek bir kültür haline gelmiş durumda. Ancak bu alışkanlık bedelini sağlığıyla ödeyen yerel halk için her geçen gün daha tehlikeli bir hale geliyor.
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San Cristobal de las Casas'ta temiz suya ulaşmak, özellikle düşük gelirli aileler için oldukça zor. Musluk suyu burada da var fakat ağır klor tadı yüzünden içmek neredeyse imkansız.
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Diğer bir seçenek olan tanker suları ise hem güvenilmez hem de maliyetli. Hal böyleyken, bölgedeki marketlerde su ile aynı fiyata satılan kolanın daha cazip bir seçenek haline gelmesi şaşırtıcı değil.
Birçok markette kolanın raf sayısı, suyun iki katı kadar ve neredeyse her yerde kolayca bulunabiliyor.
Chiapas bölgesindeki yerli halk için kola, zamanla kültürel bir sembol haline geldi. Yerel ritüellerde ve şamanik uygulamalarda kola, bazı hastalıkları "iyileştirdiği" düşünülen bir içecek olarak kullanılıyor.
Ancak gerçekte, bu kadar fazla kola tüketimi halkın sağlığı üzerinde ciddi etkiler bırakıyor. Bölgede tip 2 diyabet başta olmak üzere, şeker tüketimine bağlı birçok hastalık yaygın ve son 10 yılda diyabete bağlı ölümler %60'tan fazla artmış durumda.
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San Cristobal’deki Coca-Cola fabrikası, yerel su kaynaklarından günde milyonlarca litre su pompalıyor. Şehirde temiz içme suyu bulunamazken fabrika, halkın günlük su ihtiyacının kat kat fazlasını yer altı sularından çekerek kola üretiminde kullanıyor.
2020'de yerel halk, fabrikaya karşı protestolar düzenleyerek suyun kendileri için kullanılmasını talep etti ancak sonuç alınamadı.
Coca-Cola'nın Meksika'daki güçlü reklam kampanyaları ve eski başkanlardan Vicente Fox gibi üst düzey siyasi figürlerle olan yakın ilişkileri, kolanın ülkede yayılmasında büyük rol oynadı.
Coca-Cola, bu bölgede sadece bir içecek değil, adeta kültürel bir varlık olarak kabul ediliyor.
Marka, yerel kıyafetler giymiş modellerle yaptığı reklamlar ve Meksika kültürünü yansıtan kampanyalarla bölge halkını etkilemeyi başardı.
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