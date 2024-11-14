Günde En Az 2 Litre İçiyorlar! Meksika'da Resmen Su Yerine Kola Tüketilmesinin Sebebi Nedir?

Chiapas bölgesindeki San Cristobal de las Casas şehri, dünyada kişi başına en fazla kola tüketiminin yaşandığı yerlerden biri. Bölgedeki insanlar yılda 800 litreden fazla kola içiyor. Üstelik temiz içme suyu neredeyse hiç yokken... Kola içmek bir kültür haline gelmiş durumda. Ancak bu alışkanlık bedelini sağlığıyla ödeyen yerel halk için her geçen gün daha tehlikeli bir hale geliyor.

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