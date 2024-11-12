Domino's Pizza'nın "30 Dakika" Kampanyası Nasıl Oldu da 78 Milyon Dolarlık Davaya Dönüştü?

Domino's, pizza severlere hızı vaat eden 30 dakikalık teslimat sözüyle yıllarca zirveye oynadı. Yıllarca televizyonlarda ve sosyal medyada bu kampanyanın reklamını yapan şirket, farkındaysanız son yıllarda bu konuda epey sessiz! Bunun arkasında da 78 milyon dolarlık bir dava yatıyor. Peki, bu cesur garanti nasıl oldu da şirkete pahalıya mal oldu? İşte sonu mahkeme salonlarında biten kampanyanın ardındaki ilginç olay. 👇🏻

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