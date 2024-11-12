onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Domino's Pizza'nın "30 Dakika" Kampanyası Nasıl Oldu da 78 Milyon Dolarlık Davaya Dönüştü?

Domino's Pizza'nın "30 Dakika" Kampanyası Nasıl Oldu da 78 Milyon Dolarlık Davaya Dönüştü?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 00:02

Domino's, pizza severlere hızı vaat eden 30 dakikalık teslimat sözüyle yıllarca zirveye oynadı. Yıllarca televizyonlarda ve sosyal medyada bu kampanyanın reklamını yapan şirket, farkındaysanız son yıllarda bu konuda epey sessiz! Bunun arkasında da 78 milyon dolarlık bir dava yatıyor. Peki, bu cesur garanti nasıl oldu da şirkete pahalıya mal oldu? İşte sonu mahkeme salonlarında biten kampanyanın ardındaki ilginç olay. 👇🏻

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Domino's Pizza, 1960 yılında Tom Monaghan tarafından kuruldu. 1970'lere gelindiğinde Monaghan, işini hızlandırarak genişletmeyi planladı ve müşterilerine 'yarım saatte teslim, yoksa yarım dolar indirim' sözü verdi.

Domino's Pizza, 1960 yılında Tom Monaghan tarafından kuruldu. 1970'lere gelindiğinde Monaghan, işini hızlandırarak genişletmeyi planladı ve müşterilerine 'yarım saatte teslim, yoksa yarım dolar indirim' sözü verdi.

Bu garanti, markayı hızlı teslimatla özdeşleştirerek büyük ilgi çekti.

1979’da Domino's, teslimat süresini daha da iddialı hale getirerek “30 dakika içinde gelmezse bedava” garantisini başlattı. Müşteriler ya pizzalarını hızlıca alacak ya da ücretsiz yiyecekti.

1979’da Domino's, teslimat süresini daha da iddialı hale getirerek “30 dakika içinde gelmezse bedava” garantisini başlattı. Müşteriler ya pizzalarını hızlıca alacak ya da ücretsiz yiyecekti.

Yeni vaat, markanın büyümesinde patlama yarattı ve Domino's 1980'lerde 5.000 mağazaya ulaştı. Fakat bu garantinin bedeli ağır oldu!

Yeni vaat, markanın büyümesinde patlama yarattı ve Domino's 1980'lerde 5.000 mağazaya ulaştı. Fakat bu garantinin bedeli ağır oldu!

Domino's’un 30 dakikalık teslimat baskısı, ciddi sonuçlar doğurmaya başladı. 1980'lerde teslimat süresine yetişmek isteyen kuryeler, hız sınırlarını aşarak kaza yapmaya başladılar.

Domino's’un 30 dakikalık teslimat baskısı, ciddi sonuçlar doğurmaya başladı. 1980'lerde teslimat süresine yetişmek isteyen kuryeler, hız sınırlarını aşarak kaza yapmaya başladılar.

Kazalarda 20’den fazla insan hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Şirket, müşteri memnuniyeti için koyduğu bu sınırla birçok hayatı tehlikeye attı.

Kazalarda 20’den fazla insan hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Şirket, müşteri memnuniyeti için koyduğu bu sınırla birçok hayatı tehlikeye attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1993 yılında St. Louis’de Domino's sürücüsü tarafından çarpılan Jean Kinder, şirkete dava açarak 78 milyon dolarlık bir ceza kazandı. Bu dava, Domino's’un “30 dakika içinde teslim” garantisini kaldırmasına yol açtı.

1993 yılında St. Louis’de Domino's sürücüsü tarafından çarpılan Jean Kinder, şirkete dava açarak 78 milyon dolarlık bir ceza kazandı. Bu dava, Domino's’un “30 dakika içinde teslim” garantisini kaldırmasına yol açtı.

Şirketin kurucusu Tom Monaghan, devasa ceza sonrası garantiyi tamamen kaldırdı ve politikayı sonlandırdıklarını açıkladı.

Şirketin kurucusu Tom Monaghan, devasa ceza sonrası garantiyi tamamen kaldırdı ve politikayı sonlandırdıklarını açıkladı.

Amerika’da teslimat garantisini kaldıran Domino's, 30 dakikalık hız temasını bazı ülkelerde sürdürebileceğini düşündü.

Amerika’da teslimat garantisini kaldıran Domino's, 30 dakikalık hız temasını bazı ülkelerde sürdürebileceğini düşündü.

Örneğin Türkiye sitesinde yer alan bilgilere göre ülkemizde bu kampanya hala geçerliliğini koruyor, tabii bazı şartlar yer alıyor elbette.

Örneğin Türkiye sitesinde yer alan bilgilere göre ülkemizde bu kampanya hala geçerliliğini koruyor, tabii bazı şartlar yer alıyor elbette.

Ancak ne kadar uygulanıyor orası da bilinmez! Yakın zamanda bir deneyiminiz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Ancak ne kadar uygulanıyor orası da bilinmez! Yakın zamanda bir deneyiminiz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın