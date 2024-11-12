Domino's Pizza'nın "30 Dakika" Kampanyası Nasıl Oldu da 78 Milyon Dolarlık Davaya Dönüştü?
Domino's Pizza'nın "30 Dakika" Kampanyası Nasıl Oldu da 78 Milyon Dolarlık Davaya Dönüştü?
Domino's, pizza severlere hızı vaat eden 30 dakikalık teslimat sözüyle yıllarca zirveye oynadı. Yıllarca televizyonlarda ve sosyal medyada bu kampanyanın reklamını yapan şirket, farkındaysanız son yıllarda bu konuda epey sessiz! Bunun arkasında da 78 milyon dolarlık bir dava yatıyor. Peki, bu cesur garanti nasıl oldu da şirkete pahalıya mal oldu? İşte sonu mahkeme salonlarında biten kampanyanın ardındaki ilginç olay. 👇🏻
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Domino's Pizza, 1960 yılında Tom Monaghan tarafından kuruldu. 1970'lere gelindiğinde Monaghan, işini hızlandırarak genişletmeyi planladı ve müşterilerine 'yarım saatte teslim, yoksa yarım dolar indirim' sözü verdi.
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1979’da Domino's, teslimat süresini daha da iddialı hale getirerek “30 dakika içinde gelmezse bedava” garantisini başlattı. Müşteriler ya pizzalarını hızlıca alacak ya da ücretsiz yiyecekti.
Yeni vaat, markanın büyümesinde patlama yarattı ve Domino's 1980'lerde 5.000 mağazaya ulaştı. Fakat bu garantinin bedeli ağır oldu!
Domino's’un 30 dakikalık teslimat baskısı, ciddi sonuçlar doğurmaya başladı. 1980'lerde teslimat süresine yetişmek isteyen kuryeler, hız sınırlarını aşarak kaza yapmaya başladılar.
Kazalarda 20’den fazla insan hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Şirket, müşteri memnuniyeti için koyduğu bu sınırla birçok hayatı tehlikeye attı.
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1993 yılında St. Louis’de Domino's sürücüsü tarafından çarpılan Jean Kinder, şirkete dava açarak 78 milyon dolarlık bir ceza kazandı. Bu dava, Domino's’un “30 dakika içinde teslim” garantisini kaldırmasına yol açtı.
Şirketin kurucusu Tom Monaghan, devasa ceza sonrası garantiyi tamamen kaldırdı ve politikayı sonlandırdıklarını açıkladı.
Amerika’da teslimat garantisini kaldıran Domino's, 30 dakikalık hız temasını bazı ülkelerde sürdürebileceğini düşündü.
Örneğin Türkiye sitesinde yer alan bilgilere göre ülkemizde bu kampanya hala geçerliliğini koruyor, tabii bazı şartlar yer alıyor elbette.
Ancak ne kadar uygulanıyor orası da bilinmez! Yakın zamanda bir deneyiminiz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
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