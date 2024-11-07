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Meğer Çok Önemli Bir İşlevi Varmış: Pizzaların Ortasında Neden Minik Plastik Parça Bulunur?

Meğer Çok Önemli Bir İşlevi Varmış: Pizzaların Ortasında Neden Minik Plastik Parça Bulunur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 17:24

Pizza sipariş ettiğinizde kutuyu açar açmaz gözünüze çarpan o küçük beyaz nesne hiç dikkatinizi çekti mi? Görünüşte basit ve gereksiz gibi dursa da aslında pizzanızı mükemmel bir şekilde koruyan gizli bir kahraman. Peki, bu plastik parçanın görevinin tam olarak ne? O parça olmasaydı muhtemelen pizzanızı düzgünce yiyemezdiniz! İyi de nasıl?

Kaynak

1980'lerde Carmela Vitale adlı bir kadın, eve sipariş ettiği pizzalarda bir sorunun sürekli tekrar ettiğini fark etti. Sorun; pizzanın, kutunun üst kapağına yapışarak bozulmasıydı.

1980'lerde Carmela Vitale adlı bir kadın, eve sipariş ettiği pizzalarda bir sorunun sürekli tekrar ettiğini fark etti. Sorun; pizzanın, kutunun üst kapağına yapışarak bozulmasıydı.

Bu durumu çözmek için Vitale, 1983 yılında patent başvurusunda bulundu. Amacı, pizzanın kutuyla temas etmeden taşınmasını sağlamaktı.

Bu durumu çözmek için Vitale, 1983 yılında patent başvurusunda bulundu. Amacı, pizzanın kutuyla temas etmeden taşınmasını sağlamaktı.

Basit ama etkili çözüm, kısa sürede tüm pizzacılar tarafından kullanılmaya başlandı. Pizzalar, sıcakken buhar nedeniyle kutuların üst kapakları kolayca düşebilir veya çöker.

Basit ama etkili çözüm, kısa sürede tüm pizzacılar tarafından kullanılmaya başlandı. Pizzalar, sıcakken buhar nedeniyle kutuların üst kapakları kolayca düşebilir veya çöker.

İşte bu noktada minik beyaz plastik devreye giriyor. Orta kısma yerleştirilen plastik, kutunun çökmesini engelleyerek pizzanın sıkışmasını önlüyor ve her dilimin bütünlüğünü koruyor.

İşte bu noktada minik beyaz plastik devreye giriyor. Orta kısma yerleştirilen plastik, kutunun çökmesini engelleyerek pizzanın sıkışmasını önlüyor ve her dilimin bütünlüğünü koruyor.

Vitale’nin 1985’te patenti alınan icat, dünyanın dört bir yanındaki pizzacılara kadar yayıldı. Hatta bu nesne, bazı pastaların taşınmasında da aynı görevi üstleniyor.

Vitale’nin 1985’te patenti alınan icat, dünyanın dört bir yanındaki pizzacılara kadar yayıldı. Hatta bu nesne, bazı pastaların taşınmasında da aynı görevi üstleniyor.

Küçük ama büyük bir fark yaratan nesne, gizli bir kahraman derken şaka yapmıyorduk! 😍

Küçük ama büyük bir fark yaratan nesne, gizli bir kahraman derken şaka yapmıyorduk! 😍

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