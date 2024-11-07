Meğer Çok Önemli Bir İşlevi Varmış: Pizzaların Ortasında Neden Minik Plastik Parça Bulunur?

Pizza sipariş ettiğinizde kutuyu açar açmaz gözünüze çarpan o küçük beyaz nesne hiç dikkatinizi çekti mi? Görünüşte basit ve gereksiz gibi dursa da aslında pizzanızı mükemmel bir şekilde koruyan gizli bir kahraman. Peki, bu plastik parçanın görevinin tam olarak ne? O parça olmasaydı muhtemelen pizzanızı düzgünce yiyemezdiniz! İyi de nasıl?

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