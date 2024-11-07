Bazı Nesnelere Baktığımızda Yüz Görmemizin Bilimsel Sebebi Nedir?

Gökyüzündeki bulutlarda, prizlerde ve musluk gibi nesnelerde yüz gördüğünüz oluyor mu? Merak etmeyin yalnız değilsiniz! Çünkü pek çok kişi bu durumu yaşıyor. Bilim dünyası bu olguya 'pareidolia' diyor ve insanların yüz tanıma konusundaki hassasiyetine dikkat çekiyor. Peki nedir bu terim? Beraber inceleyelim.

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