Göllerdeki Su Buharlaşmadan veya Toprak Tarafından Emilmeden Nasıl Dolu Kalabiliyor?

Bir bardak suyu güneşin altına bıraktığınızda, birkaç saat sonra azaldığını fark edersiniz. Göl gibi büyük su kütlelerinde de aslında buharlaşma olur ancak göllerin su seviyelerinde gözle görülür bir değişiklik yaşanmaz. Bu durumu açıklayan iki önemli neden var! Doğanın kendini yenileme sürecini öğrendiğinizde şaşıracaksınız. Sizi şöyle aşağıya alalım 👇🏻

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