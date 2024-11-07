Göllerdeki Su Buharlaşmadan veya Toprak Tarafından Emilmeden Nasıl Dolu Kalabiliyor?
Göllerdeki Su Buharlaşmadan veya Toprak Tarafından Emilmeden Nasıl Dolu Kalabiliyor?
Bir bardak suyu güneşin altına bıraktığınızda, birkaç saat sonra azaldığını fark edersiniz. Göl gibi büyük su kütlelerinde de aslında buharlaşma olur ancak göllerin su seviyelerinde gözle görülür bir değişiklik yaşanmaz. Bu durumu açıklayan iki önemli neden var! Doğanın kendini yenileme sürecini öğrendiğinizde şaşıracaksınız. Sizi şöyle aşağıya alalım 👇🏻
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İlk sebebi, göllerdeki su miktarının çok fazla olması. Yani buharlaşma süreci oldukça yavaş ilerliyor.
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Büyük su kütlelerinin tamamen buharlaşıp yok olması yıllar sürebilir ancak bu bile nadir görülür.
Göllerin buharlaşarak kurumasının önlenmesinde su döngüsü adı verilen doğal bir süreç önemli rol oynar. Sular, buharlaşıp atmosferde birikerek yağış olarak yeryüzüne geri döner.
Yağmur, kar ve dolu gibi yağışlar sayesinde göllerdeki su sürekli olarak yenilenir. Bu döngü, göllerdeki suyun eksilmeyeceğini garanti eder.
Ayrıca nehirler, yer altı suları ve hatta insanlar tarafından yapılan barajlar sayesinde de göllerin su seviyeleri korunur.
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Suyun buharlaşarak yok olmayacağı açık ancak toprağa neden tamamen sızmaz? Aslında göl tabanının doğal yapısı bu konuda etkili bir faktördür.
Göller genellikle kil ya da kayalık bir tabana sahip oldukları için suyun yer altına sızması oldukça sınırlıdır. Ayrıca toprak, belirli bir miktarda suyu emdikten sonra artık suyu çekemez hale gelir.
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