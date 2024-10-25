Hacı Yağı Değil: Yaşlı İnsan Kokusu Denilen O Kokunun Esas Sebebi Nedir?
Hacı Yağı Değil: Yaşlı İnsan Kokusu Denilen O Kokunun Esas Sebebi Nedir?
Bazen otobüste veya büyüklerimizin evlerinde garip bir koku hissederiz değil mi? Daha çok halk arasında 'yaşlı kokusu' olarak tanımlanan koku, aslında gerçekten var! Peki nedir bu kokunun kaynağı?
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2001 yılında Dr. Shinichiro Haze liderliğindeki bir araştırma ekibi, yaşlı insan kokusunun gerçekten var olup olmadığını öğrenmek için harekete geçti.
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Farklı yaş aralıklarındaki katılımcılara üç gece boyunca vücut kokularını emen özel gömlekler giydirildi. Bu gömleklerden elde edilen moleküller incelendi ve yaşa bağlı değişim gösteren kimyasal bileşenler arandı.
Sonuçlar, çoğu kimyasal bileşenin yaşla değişmediğini ortaya koydu. Ancak 40 yaş ve üzerindeki bireylerin kıyafetlerinde, "2-Nonenal" adı verilen ve yaşlandıkça artan bir aldehit molekülü tespit edildi.
İlginç bir şekilde bu kimyasalın ter yoluyla dışarı atılmadığı aksine cildimizin omega-7 doymamış yağ asitleri salgılamasıyla ortaya çıktığı bulundu.
Bu yağ asitleri, havayla temas ettiklerinde oksitlenip 2-Nonenal'e dönüşüyor. Özellikle lipid peroksitler, süreci hızlandırıyor.
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Her yaşlı insanın bu kokuya sahip olacağı düşünülmemeli. Dr. Haze'nin çalışmasında, 60 yaş üzerindeki bireylerin yarısında 2-Nonenal seviyeleri o kadar düşüktü ki koku algılanamaz durumdaydı.
Dr. Susanna Mitro'nun 2012'de yaptığı bir çalışmada, insanlar 75 yaş ve üstü bireylerin kokusunu daha gençlerden ayırt edebildi ancak bu koku her zaman daha kötü olarak nitelendirilmedi.
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