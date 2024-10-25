Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Hacı Yağı Değil: Yaşlı İnsan Kokusu Denilen O Kokunun Esas Sebebi Nedir?

Hacı Yağı Değil: Yaşlı İnsan Kokusu Denilen O Kokunun Esas Sebebi Nedir?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
25.10.2024 - 15:32

Bazen otobüste veya büyüklerimizin evlerinde garip bir koku hissederiz değil mi? Daha çok halk arasında 'yaşlı kokusu' olarak tanımlanan koku, aslında gerçekten var! Peki nedir bu kokunun kaynağı?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2001 yılında Dr. Shinichiro Haze liderliğindeki bir araştırma ekibi, yaşlı insan kokusunun gerçekten var olup olmadığını öğrenmek için harekete geçti.

2001 yılında Dr. Shinichiro Haze liderliğindeki bir araştırma ekibi, yaşlı insan kokusunun gerçekten var olup olmadığını öğrenmek için harekete geçti.

Farklı yaş aralıklarındaki katılımcılara üç gece boyunca vücut kokularını emen özel gömlekler giydirildi. Bu gömleklerden elde edilen moleküller incelendi ve yaşa bağlı değişim gösteren kimyasal bileşenler arandı.

Farklı yaş aralıklarındaki katılımcılara üç gece boyunca vücut kokularını emen özel gömlekler giydirildi. Bu gömleklerden elde edilen moleküller incelendi ve yaşa bağlı değişim gösteren kimyasal bileşenler arandı.

Sonuçlar, çoğu kimyasal bileşenin yaşla değişmediğini ortaya koydu. Ancak 40 yaş ve üzerindeki bireylerin kıyafetlerinde, "2-Nonenal" adı verilen ve yaşlandıkça artan bir aldehit molekülü tespit edildi.

Sonuçlar, çoğu kimyasal bileşenin yaşla değişmediğini ortaya koydu. Ancak 40 yaş ve üzerindeki bireylerin kıyafetlerinde, "2-Nonenal" adı verilen ve yaşlandıkça artan bir aldehit molekülü tespit edildi.

İlginç bir şekilde bu kimyasalın ter yoluyla dışarı atılmadığı aksine cildimizin omega-7 doymamış yağ asitleri salgılamasıyla ortaya çıktığı bulundu.

İlginç bir şekilde bu kimyasalın ter yoluyla dışarı atılmadığı aksine cildimizin omega-7 doymamış yağ asitleri salgılamasıyla ortaya çıktığı bulundu.

Bu yağ asitleri, havayla temas ettiklerinde oksitlenip 2-Nonenal'e dönüşüyor. Özellikle lipid peroksitler, süreci hızlandırıyor.

Bu yağ asitleri, havayla temas ettiklerinde oksitlenip 2-Nonenal'e dönüşüyor. Özellikle lipid peroksitler, süreci hızlandırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her yaşlı insanın bu kokuya sahip olacağı düşünülmemeli. Dr. Haze'nin çalışmasında, 60 yaş üzerindeki bireylerin yarısında 2-Nonenal seviyeleri o kadar düşüktü ki koku algılanamaz durumdaydı.

Her yaşlı insanın bu kokuya sahip olacağı düşünülmemeli. Dr. Haze'nin çalışmasında, 60 yaş üzerindeki bireylerin yarısında 2-Nonenal seviyeleri o kadar düşüktü ki koku algılanamaz durumdaydı.

Dr. Susanna Mitro'nun 2012'de yaptığı bir çalışmada, insanlar 75 yaş ve üstü bireylerin kokusunu daha gençlerden ayırt edebildi ancak bu koku her zaman daha kötü olarak nitelendirilmedi.

Dr. Susanna Mitro'nun 2012'de yaptığı bir çalışmada, insanlar 75 yaş ve üstü bireylerin kokusunu daha gençlerden ayırt edebildi ancak bu koku her zaman daha kötü olarak nitelendirilmedi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın