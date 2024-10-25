Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Gözlük Kullanan Göz Doktorları Neden Lazer Ameliyatı Olmuyor?

Gözlük Kullanan Göz Doktorları Neden Lazer Ameliyatı Olmuyor?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
25.10.2024 - 14:57

Lazer tedavisi, miyop, hipermetrop ve astigmat gibi göz kusurlarını düzeltmek için en yaygın yöntemlerden biri. Peki neden gözlük takan doktorlar bu yöntemi tercih etmiyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Lazerle gözlüklerden kurtulmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar, bu tedavi yönteminin herkes için uygun olmadığını vurguluyor.

Lazerle gözlüklerden kurtulmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar, bu tedavi yönteminin herkes için uygun olmadığını vurguluyor.

Lazer; miyop, hipermetrop ve astigmat tedavisinde yaygın olarak kullanılsa da her hasta bu tedaviye uygun bulunmuyor.

Lazer; miyop, hipermetrop ve astigmat tedavisinde yaygın olarak kullanılsa da her hasta bu tedaviye uygun bulunmuyor.

Tedavinin göz yapısına bağlı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle 18 yaşından büyük olma, son bir yıl içinde göz numarasının değişmemiş olması ve kornea kalınlığının yeterli olması gibi kriterler aranıyor.

Tedavinin göz yapısına bağlı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle 18 yaşından büyük olma, son bir yıl içinde göz numarasının değişmemiş olması ve kornea kalınlığının yeterli olması gibi kriterler aranıyor.

Dolayısıyla gözlük takan doktorlar arasında da lazer tedavisine uygun olmayanlar bulunuyor.

Dolayısıyla gözlük takan doktorlar arasında da lazer tedavisine uygun olmayanlar bulunuyor.

Peki lazer tedavisi güvenli diyebilir miyiz? Uzmanlar, lazer tedavisinin güvenilir bir teknoloji olduğunu ve körlük gibi ciddi risklerin söz konusu olmadığını belirtiyor.

Peki lazer tedavisi güvenli diyebilir miyiz? Uzmanlar, lazer tedavisinin güvenilir bir teknoloji olduğunu ve körlük gibi ciddi risklerin söz konusu olmadığını belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tedavi sırasında gözün sadece kornea tabakasına müdahale edildiği için retina gibi hassas dokulara zarar verme riski yok. Aynı zamanda lazer tedavisi, ileride yapılacak katarakt gibi ameliyatlara da engel teşkil etmiyor.

Tedavi sırasında gözün sadece kornea tabakasına müdahale edildiği için retina gibi hassas dokulara zarar verme riski yok. Aynı zamanda lazer tedavisi, ileride yapılacak katarakt gibi ameliyatlara da engel teşkil etmiyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın