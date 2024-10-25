Gözlük Kullanan Göz Doktorları Neden Lazer Ameliyatı Olmuyor?
Gözlük Kullanan Göz Doktorları Neden Lazer Ameliyatı Olmuyor?
Lazer tedavisi, miyop, hipermetrop ve astigmat gibi göz kusurlarını düzeltmek için en yaygın yöntemlerden biri. Peki neden gözlük takan doktorlar bu yöntemi tercih etmiyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lazerle gözlüklerden kurtulmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar, bu tedavi yönteminin herkes için uygun olmadığını vurguluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lazer; miyop, hipermetrop ve astigmat tedavisinde yaygın olarak kullanılsa da her hasta bu tedaviye uygun bulunmuyor.
Tedavinin göz yapısına bağlı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle 18 yaşından büyük olma, son bir yıl içinde göz numarasının değişmemiş olması ve kornea kalınlığının yeterli olması gibi kriterler aranıyor.
Dolayısıyla gözlük takan doktorlar arasında da lazer tedavisine uygun olmayanlar bulunuyor.
Peki lazer tedavisi güvenli diyebilir miyiz? Uzmanlar, lazer tedavisinin güvenilir bir teknoloji olduğunu ve körlük gibi ciddi risklerin söz konusu olmadığını belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tedavi sırasında gözün sadece kornea tabakasına müdahale edildiği için retina gibi hassas dokulara zarar verme riski yok. Aynı zamanda lazer tedavisi, ileride yapılacak katarakt gibi ameliyatlara da engel teşkil etmiyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın