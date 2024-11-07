Mısır Gevreklerinin Ne İçin İcat Edildiğini Öğrenince Şaşkınlığınızı Gizleyemeyeceksiniz!
Mısır Gevreklerinin Ne İçin İcat Edildiğini Öğrenince Şaşkınlığınızı Gizleyemeyeceksiniz!
1800'lerin ortalarında Amerika'da kahvaltı, günün en ağır öğünüydü. Otellerde sabahları et, börek, çörek, tavuk, hatta biftek bile servis edilirdi. Ancak zamanla bu ağır kahvaltı kültürü, Amerika’da yaygın bir hazımsızlık sorunu yaratmaya başladı. Ancak ortaya çıkışının asıl sebebi, ağır kahvaltı değildi! Arkasında tahmin dahi edemeyeceğiniz ilginç bir neden yatıyor...
Dr. John Harvey Kellogg, hazımsızlık sorununun çözümü için sade ve hafif yiyecekler tüketilmesi gerektiğini savunuyordu. İşte tam da bu noktada mısır gevreği ortaya çıktı.
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