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Mısır Gevreklerinin Ne İçin İcat Edildiğini Öğrenince Şaşkınlığınızı Gizleyemeyeceksiniz!

Mısır Gevreklerinin Ne İçin İcat Edildiğini Öğrenince Şaşkınlığınızı Gizleyemeyeceksiniz!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 13:36

1800'lerin ortalarında Amerika'da kahvaltı, günün en ağır öğünüydü. Otellerde sabahları et, börek, çörek, tavuk, hatta biftek bile servis edilirdi. Ancak zamanla bu ağır kahvaltı kültürü, Amerika’da yaygın bir hazımsızlık sorunu yaratmaya başladı. Ancak ortaya çıkışının asıl sebebi, ağır kahvaltı değildi! Arkasında tahmin dahi edemeyeceğiniz ilginç bir neden yatıyor...

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Dr. John Harvey Kellogg, hazımsızlık sorununun çözümü için sade ve hafif yiyecekler tüketilmesi gerektiğini savunuyordu. İşte tam da bu noktada mısır gevreği ortaya çıktı.

Dr. John Harvey Kellogg, hazımsızlık sorununun çözümü için sade ve hafif yiyecekler tüketilmesi gerektiğini savunuyordu. İşte tam da bu noktada mısır gevreği ortaya çıktı.

Dr. Kellogg, insanların sindirim sistemini yormayacak bir diyetle “biyolojik yaşama” adım atmasını istiyordu. Mısır gevrekleri, bu diyetin bir parçası olarak ortaya çıktı.

Dr. Kellogg, insanların sindirim sistemini yormayacak bir diyetle “biyolojik yaşama” adım atmasını istiyordu. Mısır gevrekleri, bu diyetin bir parçası olarak ortaya çıktı.

Ancak Dr. Kellogg’un gevrekleri icat etmesinin altında sadece sağlık değil, aynı zamanda toplumsal bir misyon da vardı.

Ancak Dr. Kellogg’un gevrekleri icat etmesinin altında sadece sağlık değil, aynı zamanda toplumsal bir misyon da vardı.

Dr. Kellogg’a göre mısır gevrekleri gibi sade ve tuzsuz yiyecekler, insanları sağlıklı bir yaşama yönlendirmenin yanı sıra onları “günah işlemekten” de uzak tutacaktı!

Dr. Kellogg’a göre mısır gevrekleri gibi sade ve tuzsuz yiyecekler, insanları sağlıklı bir yaşama yönlendirmenin yanı sıra onları “günah işlemekten” de uzak tutacaktı!

Özellikle gençleri günah olarak gördüğü bazı alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun beslenme tarzında yattığını savunuyordu.

Özellikle gençleri günah olarak gördüğü bazı alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun beslenme tarzında yattığını savunuyordu.

Onun düşüncesine göre baharatlı ve yoğun lezzetli yiyecekler insanların sinirlerini uyararak istenmeyen davranışlara yöneltebilirdi. Dr. Kellogg, mısır gevreklerini bu nedenle tatsız ve sade olarak formüle etmişti.

Onun düşüncesine göre baharatlı ve yoğun lezzetli yiyecekler insanların sinirlerini uyararak istenmeyen davranışlara yöneltebilirdi. Dr. Kellogg, mısır gevreklerini bu nedenle tatsız ve sade olarak formüle etmişti.

Her ne kadar Dr. Kellogg mısır gevreklerinin sağlıklı ve sade kalmasını istese de kardeşi William, onları lezzetli hale getirmenin daha başarılı olacağını düşünüyordu.

Her ne kadar Dr. Kellogg mısır gevreklerinin sağlıklı ve sade kalmasını istese de kardeşi William, onları lezzetli hale getirmenin daha başarılı olacağını düşünüyordu.

Gevreklerin şeker eklenerek geniş kitlelere hitap etmesinden hoşlanmasa da William Kellogg, bu değişiklikle büyük başarı yakaladı.

Gevreklerin şeker eklenerek geniş kitlelere hitap etmesinden hoşlanmasa da William Kellogg, bu değişiklikle büyük başarı yakaladı.

Böylece mısır gevrekleri, kahvaltıların pratik ve popüler yiyeceği haline geldi.

Böylece mısır gevrekleri, kahvaltıların pratik ve popüler yiyeceği haline geldi.

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