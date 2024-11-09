87 Şubeden 61'i Kapandı: Neredeyse Her Ülkede Yok Satan Starbucks Ne Oldu da Avustralya'da Tutunamadı?
87 Şubeden 61'i Kapandı: Neredeyse Her Ülkede Yok Satan Starbucks Ne Oldu da Avustralya'da Tutunamadı?
Starbucks, birçok ülkede kolaylıkla kendine yer edinirken, Avustralya’da bir türlü beklediği başarıyı yakalayamadı. Hatta 2008 yılında 87 şubesinden 61’ini kapatmak zorunda kaldı. Peki, Avustralya pazarı Starbucks’a neden sırt çevirdi? Avustralyalı kahve tüketicilerinin Starbucks’a mesafeli durmasının ardında çok özel bir neden var. Gelin o nedeni beraber inceleyelim! 👇🏻
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2000 yılında Sydney’de açılan ilk mağazasıyla Avustralya’ya hızlı bir giriş yapan Starbucks, daha Avustralyalı tüketicilerin markaya alışma fırsatı bulamadan 2008 yılına kadar 87 mağaza açtı.
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Bu hızlı yayılma stratejisi, Avustralya pazarında ters tepti. Yerel kültüre adapte olamayan bir markanın tüketiciler tarafından benimsenmesi oldukça güçtü.
Yapılan analizler, Starbucks’ın Avustralya’da sadece 7 yıl içinde 105 milyon dolar zarar ettiğini gösterdi. Üstelik, 2007’de şirket ABD’den aldığı 54 milyon dolarlık borçla ayakta kalmaya çalıştı.
Avustralya’nın geniş kahve kültürü ile özdeşleşmiş yerel kahve dükkanları, Starbucks’ın bu hızlı büyüme arzusunu karşılayamayacak kadar köklüydü.
Starbucks’ın Avustralya’daki başarısızlığının bir diğer önemli nedeni ise yerel kahve kültürünü tanımamış olmasıydı. Avustralyalılar, İtalyan ve Yunan göçmenlerin 1900’lerin ortalarında getirdiği espresso kültürüne bağlıydılar.
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Bu durum, Starbucks’ın sunduğu şekerli ve büyük porsiyonlu Amerikan tarzı kahvelerin, Avustralya’da pek rağbet görmemesine neden oldu. Starbucks’ın daha yüksek fiyatları da cabasıydı.
Avustralyalı tüketiciler; daha uygun fiyatlı, kaliteli ve kendilerini tanıyan bir baristadan kahve almayı tercih ettiler.
2008’de yaşanan başarısızlığa rağmen Starbucks, Avustralya’dan tamamen çekilmeyi reddetti. 2014 yılında Withers Group tarafından satın alınmasının ardından şirket, bu kez doğrudan Avustralyalıları değil, turistik bölgelerdeki yabancı ziyaretçileri hedef almayı seçti.
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