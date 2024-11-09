Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
87 Şubeden 61'i Kapandı: Neredeyse Her Ülkede Yok Satan Starbucks Ne Oldu da Avustralya'da Tutunamadı?

87 Şubeden 61'i Kapandı: Neredeyse Her Ülkede Yok Satan Starbucks Ne Oldu da Avustralya'da Tutunamadı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 14:20

Starbucks, birçok ülkede kolaylıkla kendine yer edinirken, Avustralya’da bir türlü beklediği başarıyı yakalayamadı. Hatta 2008 yılında 87 şubesinden 61’ini kapatmak zorunda kaldı. Peki, Avustralya pazarı Starbucks’a neden sırt çevirdi? Avustralyalı kahve tüketicilerinin Starbucks’a mesafeli durmasının ardında çok özel bir neden var. Gelin o nedeni beraber inceleyelim! 👇🏻

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2000 yılında Sydney’de açılan ilk mağazasıyla Avustralya’ya hızlı bir giriş yapan Starbucks, daha Avustralyalı tüketicilerin markaya alışma fırsatı bulamadan 2008 yılına kadar 87 mağaza açtı.

2000 yılında Sydney’de açılan ilk mağazasıyla Avustralya’ya hızlı bir giriş yapan Starbucks, daha Avustralyalı tüketicilerin markaya alışma fırsatı bulamadan 2008 yılına kadar 87 mağaza açtı.

Bu hızlı yayılma stratejisi, Avustralya pazarında ters tepti. Yerel kültüre adapte olamayan bir markanın tüketiciler tarafından benimsenmesi oldukça güçtü.

Bu hızlı yayılma stratejisi, Avustralya pazarında ters tepti. Yerel kültüre adapte olamayan bir markanın tüketiciler tarafından benimsenmesi oldukça güçtü.

Yapılan analizler, Starbucks’ın Avustralya’da sadece 7 yıl içinde 105 milyon dolar zarar ettiğini gösterdi. Üstelik, 2007’de şirket ABD’den aldığı 54 milyon dolarlık borçla ayakta kalmaya çalıştı.

Yapılan analizler, Starbucks’ın Avustralya’da sadece 7 yıl içinde 105 milyon dolar zarar ettiğini gösterdi. Üstelik, 2007’de şirket ABD’den aldığı 54 milyon dolarlık borçla ayakta kalmaya çalıştı.

Avustralya’nın geniş kahve kültürü ile özdeşleşmiş yerel kahve dükkanları, Starbucks’ın bu hızlı büyüme arzusunu karşılayamayacak kadar köklüydü.

Avustralya’nın geniş kahve kültürü ile özdeşleşmiş yerel kahve dükkanları, Starbucks’ın bu hızlı büyüme arzusunu karşılayamayacak kadar köklüydü.

Starbucks’ın Avustralya’daki başarısızlığının bir diğer önemli nedeni ise yerel kahve kültürünü tanımamış olmasıydı. Avustralyalılar, İtalyan ve Yunan göçmenlerin 1900’lerin ortalarında getirdiği espresso kültürüne bağlıydılar.

Starbucks’ın Avustralya’daki başarısızlığının bir diğer önemli nedeni ise yerel kahve kültürünü tanımamış olmasıydı. Avustralyalılar, İtalyan ve Yunan göçmenlerin 1900’lerin ortalarında getirdiği espresso kültürüne bağlıydılar.

Kafeler, sosyal buluşma noktaları olarak kabul ediliyor ve yerel kahvecilerle güçlü bir bağ kuruluyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu durum, Starbucks’ın sunduğu şekerli ve büyük porsiyonlu Amerikan tarzı kahvelerin, Avustralya’da pek rağbet görmemesine neden oldu. Starbucks’ın daha yüksek fiyatları da cabasıydı.

Bu durum, Starbucks’ın sunduğu şekerli ve büyük porsiyonlu Amerikan tarzı kahvelerin, Avustralya’da pek rağbet görmemesine neden oldu. Starbucks’ın daha yüksek fiyatları da cabasıydı.

Avustralyalı tüketiciler; daha uygun fiyatlı, kaliteli ve kendilerini tanıyan bir baristadan kahve almayı tercih ettiler.

Avustralyalı tüketiciler; daha uygun fiyatlı, kaliteli ve kendilerini tanıyan bir baristadan kahve almayı tercih ettiler.

2008’de yaşanan başarısızlığa rağmen Starbucks, Avustralya’dan tamamen çekilmeyi reddetti. 2014 yılında Withers Group tarafından satın alınmasının ardından şirket, bu kez doğrudan Avustralyalıları değil, turistik bölgelerdeki yabancı ziyaretçileri hedef almayı seçti.

2008’de yaşanan başarısızlığa rağmen Starbucks, Avustralya’dan tamamen çekilmeyi reddetti. 2014 yılında Withers Group tarafından satın alınmasının ardından şirket, bu kez doğrudan Avustralyalıları değil, turistik bölgelerdeki yabancı ziyaretçileri hedef almayı seçti.

Bu stratejiyle Brisbane, Melbourne, Gold Coast ve Sydney gibi popüler turistik bölgelerde tekrar yer edinmeye çalıştı.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın