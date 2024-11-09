87 Şubeden 61'i Kapandı: Neredeyse Her Ülkede Yok Satan Starbucks Ne Oldu da Avustralya'da Tutunamadı?

Starbucks, birçok ülkede kolaylıkla kendine yer edinirken, Avustralya’da bir türlü beklediği başarıyı yakalayamadı. Hatta 2008 yılında 87 şubesinden 61’ini kapatmak zorunda kaldı. Peki, Avustralya pazarı Starbucks’a neden sırt çevirdi? Avustralyalı kahve tüketicilerinin Starbucks’a mesafeli durmasının ardında çok özel bir neden var. Gelin o nedeni beraber inceleyelim! 👇🏻

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