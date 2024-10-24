30 Binden Fazla Şubesi Var: Dünya Çapında Başarı Hikayesi Olan Starbucks Vietnam’da Neden Tutunamadı?
30 Binden Fazla Şubesi Var: Dünya Çapında Başarı Hikayesi Olan Starbucks Vietnam’da Neden Tutunamadı?
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Vietnam kahve kültürünün kalbi, robusta çekirdeklerinde atıyor. Güçlü ve yüksek kafeinli olan bu çekirdekler, Vietnamlıların tercihi.
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Oysa Starbucks, hafif arabica çekirdekleriyle dünya çapında tanınır. Ancak Vietnam’da bu arabica çekirdekleri, robusta çekirdeklerinin sunduğu güçlü etkiyle yarışamıyor.
Robusta çekirdekleri %2,7 kafein içerirken, Starbucks’ın arabica çekirdekleri yalnızca %1,5 kafein içeriyor. Vietnamlı kahve severler için bu fark, enerjilerini artırmak için fazlasıyla önemli.
Vietnam’ın benzersiz kahve çeşitleri arasında yer alan buzlu kahve (cà phê sữa đá) ve yumurta kahvesi (cà phê trứng) gibi lezzetler, Starbucks menüsünde yer bulamadı.
Yerel kafeler, bu özgün tatları sunarken Starbucks ise latte ve flat white gibi alışılmış seçeneklerle sınırlı kaldı. Bu da Vietnamlıların Starbucks’tan uzak durmasına neden olan etkenlerden biri.
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Yerel kafe sahipleri, kapılarının hemen dışındaki taze robusta çekirdekleriyle çalışırken Starbucks ithal kahveyle rekabet etmeye çalışıyor. Bu da Vietnam’da iş yapmayı oldukça zorlaştırıyor.
Vietnam’da kahve, sokak kafelerinde oldukça uygun fiyatlara satılıyor. Bu nedenle Starbucks’ın daha yüksek fiyatları, Vietnam’daki yerel kafelerle rekabet etmesini zorlaştırıyor.
Yüksek gelirli Vietnamlılar, bazen farklı bir deneyim yaşamak için Starbucks’ı tercih etse de bu nadir görülen bir durum. Zira Vietnam’da kahveye olan talep büyük ancak rekabet de oldukça sert.
Vietnam’da binlerce yerel kafe varken, Starbucks’ın başarılı olabilmesi için menüsünü ve stratejisini yerel müşterilere hitap edecek şekilde uyarlaması gerekiyor.
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