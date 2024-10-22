Meğer Stratejikmiş: Çarşılardaki Kuyumcular Neden Hep Yan Yana Çalışırlar?
Meğer Stratejikmiş: Çarşılardaki Kuyumcular Neden Hep Yan Yana Çalışırlar?
Çarşıda yürürken dikkat ettiğinizde kuyumcu dükkanlarının genellikle yan yana dizildiğini fark etmişsinizdir. Bu tesadüf değil! Kuyumcuların neden hep yan yana sıralandığının arkasında yatan mantıklı bir sebep var.
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Çoğu insanın merak ettiği bu dizilişin temelinde, "Nash Dengesi" adı verilen ekonomi teorisi yatıyor.
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Nash Dengesi, rekabet halindeki işletmelerin birbirine yakın konumlanarak hem kendileri hem de rakipleri için en iyi sonucu elde etmelerini sağlar.
Kuyumcu dükkanları, farklı sokaklara dağılmak yerine yan yana açıldığında her iki dükkan da eşit oranda müşteri çeker ve bu durum her iki taraf için de kazançlı olur.
Bu strateji yalnızca kuyumculara özgü değil. Marketler, fast food restoranları ve diğer mağazalar da aynı şekilde yan yana konumlanarak müşterilere farklı seçenekler sunar.
Bu sayede alışveriş yaparken daha kolay tercih yapma imkanı sağlarlar ve müşteri memnuniyetini artırarak satışları yükseltirler.
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Yani kuyumcu dükkanlarının yan yana açılması tesadüfi bir durum değil, aksine bilinçli bir strateji. Hem işletmeler hem de müşteriler bu strateji sayesinde kazanıyor!
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