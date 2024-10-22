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Sadece Kargo Taşımıyor: FedEx Kargo Şirketi Olmasına Rağmen Neden Uçaklarına Füze Savunma Sistemi Takıyor?

Sadece Kargo Taşımıyor: FedEx Kargo Şirketi Olmasına Rağmen Neden Uçaklarına Füze Savunma Sistemi Takıyor?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
22.10.2024 - 19:07

Yıllar önce FedEx, bazı uçaklarına lazer tabanlı füze savunma sistemleri kurdu. Ama bu sistemler bir süre sonra kaldırıldı. Şimdi, FedEx bu girişimi yeniden hayata geçirmek istiyor. Peki neden?

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2003 yılında Airbus DHL Express'e ait bir kargo uçağı, Bağdat’tan kalktıktan kısa süre sonra omuzdan fırlatılan bir füzeyle vuruldu. Füze, uçağın bir kanadına hasar vererek hidrolik sistemini bozdu, ancak mürettebat başarılı bir şekilde uçağı güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

2003 yılında Airbus DHL Express'e ait bir kargo uçağı, Bağdat’tan kalktıktan kısa süre sonra omuzdan fırlatılan bir füzeyle vuruldu. Füze, uçağın bir kanadına hasar vererek hidrolik sistemini bozdu, ancak mürettebat başarılı bir şekilde uçağı güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

Olayda kullanılan silah, MANPADS olarak bilinen taşınabilir füzelerdi. Kolay taşınabilirliği, düşük maliyeti ve basit kullanımı nedeniyle bu silahlar terör gruplarının elinde koz haline geldi.

Olayda kullanılan silah, MANPADS olarak bilinen taşınabilir füzelerdi. Kolay taşınabilirliği, düşük maliyeti ve basit kullanımı nedeniyle bu silahlar terör gruplarının elinde koz haline geldi.

1975'ten bu yana 60'tan fazla sivil uçak, MANPADS ile vurularak düşürüldü ve bu saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti.

1975'ten bu yana 60'tan fazla sivil uçak, MANPADS ile vurularak düşürüldü ve bu saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti.

Ticari uçakların terör saldırılarına karşı savunmasız olması, hem büyük bir güvenlik riski yaratıyor hem de ekonomiye ciddi zararlar verebiliyor.

Ticari uçakların terör saldırılarına karşı savunmasız olması, hem büyük bir güvenlik riski yaratıyor hem de ekonomiye ciddi zararlar verebiliyor.

FedEx, bazı kargo uçaklarına füze savunma sistemleri kurmayı, güvenliği artırmak ve riskli hava sahalarına uçabilmek için önemli bir adım olarak görüyor.

FedEx, bazı kargo uçaklarına füze savunma sistemleri kurmayı, güvenliği artırmak ve riskli hava sahalarına uçabilmek için önemli bir adım olarak görüyor.
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2014'te FAA, İsrail'e yapılan uçuşları roket saldırıları nedeniyle durdurduğunda bu sistemlerin ne kadar önemli olduğu kanıtlanmıştı.

2014'te FAA, İsrail'e yapılan uçuşları roket saldırıları nedeniyle durdurduğunda bu sistemlerin ne kadar önemli olduğu kanıtlanmıştı.

Ancak El Al Hava Yolları, füze savunma sistemleri sayesinde uçuşlarına devam edebildi. FedEx de bu avantajı elde etmek istiyor.

Ancak El Al Hava Yolları, füze savunma sistemleri sayesinde uçuşlarına devam edebildi. FedEx de bu avantajı elde etmek istiyor.

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