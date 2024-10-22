Uçakta İniş ve Kalkışta Neden Servis Masalarını Kapatmamızı İstiyorlar?
Uçakta İniş ve Kalkışta Neden Servis Masalarını Kapatmamızı İstiyorlar?
Uçak seyahatlerinde, kalkış ve iniş öncesinde yapılan anonslar size tanıdık gelir: 'Lütfen koltuklarınızı dik duruma getirin, servis masalarınızı kapatın.' Peki, bu uyarılar neden bu kadar önemli?
Aslında bu kural, uçuş güvenliği açısından hayati bir role sahip...
Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA) tarafından belirlenen kurallar, iki ana amaca hizmet ediyor: Acil bir durumda tahliye işlemini hızlandırmak ve yaralanma riskini azaltmak.
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