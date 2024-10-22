Uçakta İniş ve Kalkışta Neden Servis Masalarını Kapatmamızı İstiyorlar?

Uçak seyahatlerinde, kalkış ve iniş öncesinde yapılan anonslar size tanıdık gelir: 'Lütfen koltuklarınızı dik duruma getirin, servis masalarınızı kapatın.' Peki, bu uyarılar neden bu kadar önemli?

Aslında bu kural, uçuş güvenliği açısından hayati bir role sahip...