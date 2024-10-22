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Uçakta İniş ve Kalkışta Neden Servis Masalarını Kapatmamızı İstiyorlar?

Uçakta İniş ve Kalkışta Neden Servis Masalarını Kapatmamızı İstiyorlar?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
22.10.2024 - 19:54

Uçak seyahatlerinde, kalkış ve iniş öncesinde yapılan anonslar size tanıdık gelir: 'Lütfen koltuklarınızı dik duruma getirin, servis masalarınızı kapatın.' Peki, bu uyarılar neden bu kadar önemli?

Aslında bu kural, uçuş güvenliği açısından hayati bir role sahip...

Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA) tarafından belirlenen kurallar, iki ana amaca hizmet ediyor: Acil bir durumda tahliye işlemini hızlandırmak ve yaralanma riskini azaltmak.

Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA) tarafından belirlenen kurallar, iki ana amaca hizmet ediyor: Acil bir durumda tahliye işlemini hızlandırmak ve yaralanma riskini azaltmak.

Kalkış ve iniş, uçak yolculuğunun en kritik anları olarak kabul ediliyor. Boeing'in yaptığı araştırmaya göre, ölümlü kazaların %58'i bu süreçte meydana geliyor.

Kalkış ve iniş, uçak yolculuğunun en kritik anları olarak kabul ediliyor. Boeing'in yaptığı araştırmaya göre, ölümlü kazaların %58'i bu süreçte meydana geliyor.

İşte bu yüzden tüm yolcuların ve kabin ekibinin bir acil duruma karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

İşte bu yüzden tüm yolcuların ve kabin ekibinin bir acil duruma karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Uçuşun ilk 3 ve son 8 dakikası, yolculuğun en riskli anları. Bu süre zarfında yaşanabilecek bir acil durum sırasında servis masalarının açık olması, yolcuların uçağı tahliye etmesini zorlaştırabilir.

Uçuşun ilk 3 ve son 8 dakikası, yolculuğun en riskli anları. Bu süre zarfında yaşanabilecek bir acil durum sırasında servis masalarının açık olması, yolcuların uçağı tahliye etmesini zorlaştırabilir.

Çünkü açık bir servis masası, koltuktan kalkmayı engelleyerek zaman kaybına yol açabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Çünkü açık bir servis masası, koltuktan kalkmayı engelleyerek zaman kaybına yol açabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

FAA'ya göre, başarılı bir tahliye işlemi 90 saniye içinde tamamlanmalı. Servis masaları kapalıyken yolcuların tahliye edilmesi çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşebiliyor.

FAA'ya göre, başarılı bir tahliye işlemi 90 saniye içinde tamamlanmalı. Servis masaları kapalıyken yolcuların tahliye edilmesi çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşebiliyor.

Yani servis masalarının kapatılması sadece bir kural değil, hayati bir önlem. Her şey, uçağı hızlıca tahliye edebilmek ve yaralanmaları minimuma indirmek üzerine planlanmış durumda.

Yani servis masalarının kapatılması sadece bir kural değil, hayati bir önlem. Her şey, uçağı hızlıca tahliye edebilmek ve yaralanmaları minimuma indirmek üzerine planlanmış durumda.

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