Keşke Bizde de Olsa Dedirtiyor: Singapur Her Hafta Neden Tam 5 Milyon Sivrisineği Doğaya Salıyor?
Keşke Bizde de Olsa Dedirtiyor: Singapur Her Hafta Neden Tam 5 Milyon Sivrisineği Doğaya Salıyor?
Sivrisinekler, özellikle yaz aylarında hepimizin kabusu haline gelirken, Singapur’da her hafta milyonlarca sivrisinek doğaya salınıyor. Kulağa garip gelebilir ama bu, Singapur'un hastalıklarla mücadele için geliştirdiği devrim niteliğinde bir yöntem. İyi de nasıl?
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Singapur Ulusal Çevre Ajansı, haftada 5 milyon sivrisineği laboratuvar ortamında üreterek doğaya salıyor. Bu durum kulağa tam bir kabus gibi gelse de aslında büyük bir halk sağlığı projesinin parçası.
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Sivrisineklerin yaydığı hastalıklar, özellikle tropik ülkelerde ciddi bir sorun haline geldiği için Singapur, sivrisinek nüfusunu azaltmanın yaratıcı bir yolunu buldu.
Laboratuvarda üretilen bu sivrisinekler, Wolbachia adı verilen bir bakteri ile enfekte ediliyor. Bu bakterinin zararlı olduğunu düşünmeyin, aslında doğanın birçok köşesinde kelebekler, yusufçuklar ve eşek arılarında zaten mevcut.
Wolbachia, sivrisineklerin üreme yeteneğini etkileyerek popülasyonlarını azaltmak için kullanılıyor. Bu bakteriyle enfekte edilmiş sivrisinekler, doğaya salındığında çiftleştikleri dişi sivrisineklerin yumurtaları döllenmiş olsa bile gelişemiyor.
Bu yöntem sayesinde Singapur, sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılmasını durdurmayı ve sivrisinek popülasyonunu zamanla yok etmeyi amaçlıyor.
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Özellikle sıtma ve dang humması gibi hastalıkların önüne geçmek, bu projenin en büyük hedefi. Sıtma gibi hastalıklar dünya genelinde bilinirken, dang humması Singapur gibi tropik bölgelerde daha yaygın görülüyor.
Singapur, projeyle dang humması ve sıtma gibi hastalıkların yayılmasını durdurmayı hedefliyor. Bunun yanında, uzun vadede sivrisinek popülasyonunu önemli ölçüde azaltarak bu hastalıkların sıfıra inmesini sağlayabilirler.
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