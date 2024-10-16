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Ortamlarda Satılabilecek Bilgi: Testereler Aslında Ağaçlar İçin Değil Doğuma Yardımcı Olmak İçin İcat Edildi!

Ortamlarda Satılabilecek Bilgi: Testereler Aslında Ağaçlar İçin Değil Doğuma Yardımcı Olmak İçin İcat Edildi!

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
16.10.2024 - 12:22

Testere motorları denince aklınıza ilk olarak ormanda ağaç kesen bir işçi gelebilir ama asıl icat edilme amacı bambaşka bir hikayeye dayanıyor. 

Peki, bu motorlar neden ve nasıl doğumlara yardımcı olmak için kullanıldı?

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18. yüzyılda sezaryen henüz yaygın bir uygulama değildi ve tüm doğumlar doğal yollarla, yani doğum kanalından yapılmak zorundaydı.

18. yüzyılda sezaryen henüz yaygın bir uygulama değildi ve tüm doğumlar doğal yollarla, yani doğum kanalından yapılmak zorundaydı.

Ancak bazı bebekler, pelvis içinde sıkışabiliyor ya da ters pozisyonda olabiliyordu. Bu durumlarda doktorlar, anneye ve bebeğe zarar vermeden kemik ve kıkırdakları çıkarmak zorundaydılar.

Ancak bazı bebekler, pelvis içinde sıkışabiliyor ya da ters pozisyonda olabiliyordu. Bu durumlarda doktorlar, anneye ve bebeğe zarar vermeden kemik ve kıkırdakları çıkarmak zorundaydılar.

İşte bu zorlu işlemin adı “semfizyotomi” idi.

Semfizyotomi, bebeklerin doğum kanalından geçebilmesi için pelvis kemiklerinin cerrahi olarak genişletilmesini gerektiriyordu.

Semfizyotomi, bebeklerin doğum kanalından geçebilmesi için pelvis kemiklerinin cerrahi olarak genişletilmesini gerektiriyordu.
sciquest.org

O dönemde bu işlem çok acı verici ve uzun süren bir prosedürdü. Kullanılan küçük bıçaklar ve testereler hem büyük kan kaybına hem de enfeksiyon riskine yol açıyordu.

O dönemde bu işlem çok acı verici ve uzun süren bir prosedürdü. Kullanılan küçük bıçaklar ve testereler hem büyük kan kaybına hem de enfeksiyon riskine yol açıyordu.

18. yüzyılın sonlarında iki İskoç doktor, John Aitken ve James Jeffrey, bu zorlu süreci hızlandırmak ve daha güvenli hale getirmek amacıyla bir çözüm aradılar.

18. yüzyılın sonlarında iki İskoç doktor, John Aitken ve James Jeffrey, bu zorlu süreci hızlandırmak ve daha güvenli hale getirmek amacıyla bir çözüm aradılar.
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Çözüm, günümüzde ağaç kesimiyle bağdaştırdığımız bir araçtı: Testere motoru.

Çözüm, günümüzde ağaç kesimiyle bağdaştırdığımız bir araçtı: Testere motoru.

İlk testere motoru, el krankı ile çalışıyordu ve küçük bir zincir üzerinde dişleri olan bir bıçak şeklindeydi. Günümüzde kullanılan büyük motorlu testerelere hiç benzemeyen icat, doktorların pelvis kemiklerini daha hızlı ve daha az kan kaybı ile çıkarmalarını sağladı.

İlk testere motoru, el krankı ile çalışıyordu ve küçük bir zincir üzerinde dişleri olan bir bıçak şeklindeydi. Günümüzde kullanılan büyük motorlu testerelere hiç benzemeyen icat, doktorların pelvis kemiklerini daha hızlı ve daha az kan kaybı ile çıkarmalarını sağladı.

Her ne kadar işlemi daha az acılı yapmasa da o dönem için önemli bir devrimdi ve birçok annenin ve bebeğin hayatını kurtardı.

Her ne kadar işlemi daha az acılı yapmasa da o dönem için önemli bir devrimdi ve birçok annenin ve bebeğin hayatını kurtardı.

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