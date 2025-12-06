Kimi Kaybetmekten Korkuyorsun?

Sen bu hayatta en çok annene değer veriyorsun ve onu kaybetmekten korkuyorsun. Onun bir an bile yok oluşu veya senin yanında olmayacağı düşüncesi seni korkutuyor. Annenle aranda çok daha başka bir bağ var. Bu bağı birinin bozması veya başka nedenelerle aranızda bazı sorunların yaşanması mümkün değil. Ailene oldukça bağlı birisin. Onların yeri sen de çok ayrı. Bunu bildiğin sürece de her zaman kendini güvende ve güçlü hissediyorsun. Yani arkada ailenin olduğunu bilmek seni çok daha güçlü biri yapıyor. Onların yokluğunu bir an bile düşünmediğin gibi bu düşünceye kapıldığında da kendini oldukça kötü hissediyorsun. Ailenden tek bir kişinin bile eksikliği senin bir şeyler için ya bitişin ya da başlangıcın olur. Bu düşünceyi her zaman aklından çıkarsan da ister istemez düşündüğünde aslında şu an ne kadar şanslı olduğunu biliyorsun. Hayatın tadını çıkartabilen biri değilsin. Buna öncelikle düşüncelerin izin vermiyor. Annenin eksikliği seni daha da eksik hissettireceği için bu hayatta yokluğundan korktuğun tek kişi annen...