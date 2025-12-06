onedio
Kimi Kaybetmekten Korkuyorsun?

Kimi Kaybetmekten Korkuyorsun?

06.12.2025 - 10:23

Biraz düşünün, belki de hayatınızdaki en değerli varlık, belki de en çok sevdiğiniz kişi... Onun hayatınızdan çıkıp gitmesi düşüncesi bile sizi ürkütüyor, değil mi? İşte bu, kaybetme korkusu. Bu korku, insanın en derinlerine işlemiş, onunla beraber yaşadığı bir duygu. Peki, siz kimi kaybetmekten korkuyorsunuz? Kendinize biraz zaman ayırın ve bu sorunun cevabını bulmaya çalışın. Belki de bu, hayatınızda yeni bir sayfa açmanızı sağlayacak bir adım olacaktır.

1. Önce cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sen sık sık ağlayan biri misin?

4. Peki birini özlediğinde ne yaparsın?

5. İhtiyacın olduğu anda birine ulaşamazsan ne yaparsın?

6. Seç birini...

7. Hayatında önemli bir olay yaşayacaksın. Bu hangi alanda olmalı?

7. Hayatında önemli bir olay yaşayacaksın. Bu hangi alanda olmalı?

8. Sence hangisi daha zor?

9. Bize bir an seçer misin?

10. Son olarak şu an neye ihtiyacın var?

Anneni...

Sen bu hayatta en çok annene değer veriyorsun ve onu kaybetmekten korkuyorsun. Onun bir an bile yok oluşu veya senin yanında olmayacağı düşüncesi seni korkutuyor. Annenle aranda çok daha başka bir bağ var. Bu bağı birinin bozması veya başka nedenelerle aranızda bazı sorunların yaşanması mümkün değil. Ailene oldukça bağlı birisin. Onların yeri sen de çok ayrı. Bunu bildiğin sürece de her zaman kendini güvende ve güçlü hissediyorsun. Yani arkada ailenin olduğunu bilmek seni çok daha güçlü biri yapıyor. Onların yokluğunu bir an bile düşünmediğin gibi bu düşünceye kapıldığında da kendini oldukça kötü hissediyorsun. Ailenden tek bir kişinin bile eksikliği senin bir şeyler için ya bitişin ya da başlangıcın olur. Bu düşünceyi her zaman aklından çıkarsan da ister istemez düşündüğünde aslında şu an ne kadar şanslı olduğunu biliyorsun. Hayatın tadını çıkartabilen biri değilsin. Buna öncelikle düşüncelerin izin vermiyor. Annenin eksikliği seni daha da eksik hissettireceği için bu hayatta yokluğundan korktuğun tek kişi annen...

Sevgilini/Eşini...

Sen sevgilini/eşini kaybetmekten korkuyorsun. Şimdi veya sonra hayatında yol arkadaşını bulduğunda onun eksikliğini yaşamak senin için çok zor bir durum. Bir şeyler paylaştığın ve belki de şimdiye kadar kimseyle konuşamadığın şeyleri konuştuğun, en acı anını da en tatlı anını da bilen birinin senin hayatından gitmesi senin için çok ağır bir şey. Bu nedenle hayatındaki insanlara ekstra özen gösteren birisin. Onların senden gitmemesi ve her zaman hayatında var olmaları için kendinden çok fazla veriyorsun. Uzun süre hayatında olan kişilerin senden kopmasına dayanabilen biri değilsin. Bu nedenle kaybetmekten korktuğun şey de hayatındaki kişi... Genel olarak insanlarla çok fazla bağ kurabilen biri olduğun için onlardan kopman bir o kadar zor oluyor. Bu ihtimali aklına getirmiyorsun. Hayatında olan kişi her zaman olacakmış gibi hissediyorsun. Bu his de senin hiç tahmin etmediğin bir an da yarı yolda kalmana neden oluyor. Senin kaybetmekten korktuğun kişi hayatına girecek ve bir ömrü paylaşacağın kişi...

Senin her şeyin olmuş birini kaybetmekten korkuyorsun...

Senin her şeyin olmuş birini kaybetmekten korkuyorsun. Zamanla her şeyin olmuş ve tam da hayatının merkezine koyduğun kişinin bir an bile yokluğu seni üzebilir. Bu düşünceyi kafandan siliyor ve hiçbir zaman da düşünmek istemiyorsun. Bir şeyler paylaştığın, en kötü anında da en güzel anında da yanında olan kişinin zamanla elinden kayıp gitmesine dayanamazsın. Bu nedenle bütün ilişkilerinde değer verdiğin ve sevdiğin kişiler için her şeyi yapabilecek düzeydesin. Hayatında herkese yer açmıyorsun. Eğer birini hayatına aldıysan ve o kişi senin içinde bazı duyguları canlandırdıysa o zaman senin için önmeli biri haline geliyor. Herkese karşı değil, hayatındaki birkaç kişiye karşı aşırı hassassın. Her gün aradığın, sorduğun ve mutluluğuyla mutlu olduğun kişi senin hayatında her şeyin olmuş. Bu kişinin yokluğunu düşünmek şöyle dursun senden uzaklaşmasına bile tahammül edemiyorsun.

