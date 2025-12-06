Kimi Kaybetmekten Korkuyorsun?
Biraz düşünün, belki de hayatınızdaki en değerli varlık, belki de en çok sevdiğiniz kişi... Onun hayatınızdan çıkıp gitmesi düşüncesi bile sizi ürkütüyor, değil mi? İşte bu, kaybetme korkusu. Bu korku, insanın en derinlerine işlemiş, onunla beraber yaşadığı bir duygu. Peki, siz kimi kaybetmekten korkuyorsunuz? Kendinize biraz zaman ayırın ve bu sorunun cevabını bulmaya çalışın. Belki de bu, hayatınızda yeni bir sayfa açmanızı sağlayacak bir adım olacaktır.
1. Önce cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sen sık sık ağlayan biri misin?
4. Peki birini özlediğinde ne yaparsın?
5. İhtiyacın olduğu anda birine ulaşamazsan ne yaparsın?
6. Seç birini...
7. Hayatında önemli bir olay yaşayacaksın. Bu hangi alanda olmalı?
8. Sence hangisi daha zor?
9. Bize bir an seçer misin?
10. Son olarak şu an neye ihtiyacın var?
Anneni...
Sevgilini/Eşini...
Senin her şeyin olmuş birini kaybetmekten korkuyorsun...
