İndirim Günleri Başlıyor! 6 - 12 Aralık Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 - 12 Aralık 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
6 - 12 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Eti Browni Intense 57,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
11 Aralık 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 5.999 TL
HI-LEVEL 32" Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.499 TL
English Home Tost Makinesi 1.999 TL
Philips Kulaküstü BT Kulaklık 999 TL
REVOLT 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL
YOHE Motor Kaskı 1.899 TL
Escamo Kamp Yatağı 1.299 TL
English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL
Fisher Price Sesli ve Işıklı Eğitici Lazımlık 549 TL
Promer Lux Ütü Masası 1.099 TL
Kahve Fincan Takımı 349 TL
12 Aralık 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL
VIA X45 Cep Telefonu 9.990 TL
Lego NINJAGO 429 TL
Oyuncak Ev 649 TL
Yarım Fermuarlı Polar Üst 259 TL
Kelebek Kurutmalık 679 TL
ŞOK 6 - 9 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Karakterli Peluş Kulaklık 149 TL
Pelüş Maymun 249 TL
