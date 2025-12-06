onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 6 - 12 Aralık Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.12.2025 - 10:38

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 - 12 Aralık 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

6 - 12 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Eti Browni Intense 57,50 TL

onedio.com

  • Eti Çikolatalı Gofret 10,75 TL

  • Eti Etimek 50 TL

  • Eti Gong Mısır & Pirinç Patlağı 21,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

onedio.com

  • Torku Dana Kangal Sucuk 450 gr 249 TL

  • Nescafe Kahve Çeşitleri 20'li 99,50 TL

Tazenin Yıldızları

onedio.com

11 Aralık 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 5.999 TL

onedio.com

  • SEG Kombi Buzdolabı 21.999 TL

  • SEG Bulaşık Makinesi 13.999 TL

HI-LEVEL 32" Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.499 TL

onedio.com

  • JVC 70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL

  • Samsung 58' UHD Smart Tv 29.999 TL

  • HI-LEVEL 40' FHD Smart Tv 7.599 TL

English Home Tost Makinesi 1.999 TL

onedio.com

  • English Home Türk Kahve Makinesi 1.599 TL

  • English Home Saç Kurutma Makinesi 899 TL

  • English Home Multi Blender Seti 2.199 TL

  • Arzum Cyclone Süpürge 8.999 TL

  • Hometech Çelik Kettle 539 TL

  • Kiwi Elektrikli Isıtıcı Fan 599 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 899 TL

  • English Home Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

  • Aprilla Dijital Banyo Baskülü 299 TL

  • Sinbo Cam Çay Seti 1.299 TL

İndirimli ısıtıcılara buradan göz atmayı unutmayın.

Philips Kulaküstü BT Kulaklık 999 TL

onedio.com

  • Trax Bluetooth Hoparlör Şarj Standı 999 TL

  • Go Smart BT Kulaklık 329 TL

  • Philips Led Ampul 79,50 TL

  • Duracell 10.000 mAh Powerbank 799 TL

REVOLT 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

onedio.com
  • VOLTA İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
YOHE Motor Kaskı 1.899 TL

onedio.com

  • Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.199 TL

  • Piranha Power Inverter 899 TL

Escamo Kamp Yatağı 1.299 TL

onedio.com

  • Escamp Mıknatıslı Çelik Termos 629 TL

  • Fener & Kamp Lambası 149 TL

  • İzolasyonlu Balıkçı Çantası 379 TL

  • Paslanmaz 3 Bardaklı Çelik Termos 449 TL

  • Balıkçı Makası 55 TL

  • Balıkçı Filesi 129 TL

  • Olta Seti 499 TL

  • Erkek Eva Yağmur Çizmesi 219 TL

  • Bardaklıklı Takım Çantası 279 TL

  • Olta Aksesuar Seti 229 TL

  • Olta Zili 29,50 TL

  • Fosfor Çubuğu 45 TL

  • Olta Kancası 5'li 55 TL

  • Olta Sehpası 289 TL

  • Olta Misinası 99,50 TL

  • Klipsli Fırdöndü 49,50 TL

  • Sahte Balık Çeşitleri 7,5 cm 59,50 TL

  • Sahte Balık Çeşitleri 11 cm 74,50 TL

English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL

onedio.com

  • English Home Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 259 TL

  • Pamuklu Kırlent Kılıfı 159 TL

  • Kadın Tam Fermuarlı Polar 299 TL

  • Kadın Ekose Pijama Takımı 399 TL

  • Kadın Kaşkorse Düğmeli Atlet 75 TL

  • Erkek Desenli Boxer 69,50 TL

  • Kadın / Erkek Soket Çorap 5'li 89,50 TL

  • Kadın Termal Sporcu Tayt 139 TL

  • Erkek Ribana Fanila 99,50 TL

  • Kabin Boy PP Valiz 685 TL

  • Orta Boy PP Valiz 755 TL

  • PP Makyaj Çantası 299 TL

Fisher Price Sesli ve Işıklı Eğitici Lazımlık 549 TL

Fisher Price Sesli ve Işıklı Eğitici Lazımlık 549 TL
onedio.com

  • Fisher Price Oyuncak 12+24 Parça Puzzle 79,50 TL

  • Fisher Price Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet 699 TL

  • Oyuncak Fincanlık Çay Vakti Seti 289 TL 

  • Oyuncak Temizlik Arabası Seti 299 TL

Promer Lux Ütü Masası 1.099 TL

onedio.com

  • Promer Lux Kanatlı Kurutmalık 599 TL

  • Peluş Taç 49,50 TL

  • Dikey Takı Organizeri 99,50 TL

  • Toka & Çorap Düzenleyici 20 TL

  • Pazar Arabası 399 TL

  • 4+1 Merdiven 799 TL

  • Sihirli Çöp Kovası 18 TL

  • İnci Diş Fırçalık 2'li 29,50 TL

  • Banyo Seti 5'li 449 TL

  • Silikon Mandal 10'lu 39,50 TL

  • Çamaşır İpi 17,50 TL

  • Plastik Kumbara 19,50 TL

  • Plastik Askı 44,50 TL

  • İkili Gırgır 29,50 TL

  • Karma Fırça Ürünleri 39,50 TL

  • Hamarat Faraş 29,50 TL

  • Saplı Fırçalı Faraş 89,50 TL

  • Vip Ahmet Sopa + Mop Seti 249 TL

  • Vip Ahmet Yedek Bez 2'li 109 TL

  • Vip Ahmet İki Kat Raflı Düzenleyici 89,50 TL

  • Tuvalet Fırçası 49,50 TL

  • Yaka ve Tırnak Fırçası 15 TL

  • Şişe ve Biberon Temizleme Fırçası 29,50 TL

  • Çok Amaçlı Bambu Kutu 249 TL

  • 3 Katlı Üçgen Raf 179 TL

Kahve Fincan Takımı 349 TL

onedio.com

  • Paşabahçe Scala Su Bardağı 6'lı 149 TL

  • Baharatlık Çeşitleri 15 TL

👇

onedio.com

👇

onedio.com

12 Aralık 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

onedio.com

  • Kumtel Fanlı Konvektör 1.750 TL

  • Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 649 TL

  • Kumtel Dikey Isıtıcı 1.850 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 599 TL

İndirimli ısıtıcılara buradan göz atmayı unutmayın.

VIA X45 Cep Telefonu 9.990 TL

onedio.com

  • VIA M45 Cep Telefonu 6.990 TL

  • Polosmart Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti 199 TL

  • Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı 499 TL

  • Tablet Kalemi 499 TL

  • Desenli Telefon Kılıfları 149 TL

  • Telefon Kılıf Süsleri 139 TL

  • Figürlü Kulaklık Kılıfları 159 TL

  • Yüzük Telefon Tutucu 119 TL

  • Akıllı Saat Kordonları 159 TL

  • Kablo Toplayıcı Klips Set 129 TL

  • Telefon Askısı 199 TL

Lego NINJAGO 429 TL

onedio.com

  • Lego City Polis Arabası 399 TL

  • Lego Technic Arazi Yarışı Arabası 699 TL

  • Lego Technic Ağır İş Buldozeri 395 TL

  • Lego Duplo Polis Motosikleti 399 TL

  • Lego Gül 599 TL

  • Lego Friends Macera Kampı Okçuluk Alanı 539 TL

  • Lego Classic Yiyecek Arkadaşlar 419 TL

  • Oyuncak Bulaşık Sepeti 159 TL

  • Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 549 TL

  • Oyuncak Meyve Kesme Seti 199 TL

  • Çocuk Şemsiye 199 TL

  • Pelüş Büyük Dinozor 499 TL

  • Yazar Kasa ve Hamburger Seti 479 TL

  • Çocuk Odası Kitaplığı 899 TL

  • Çok Amaçlı 3 Katlı Raf 499 TL

Lego setlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Oyuncak Ev 649 TL

onedio.com

  • Keçemino Duvar Halısı 359 TL

  • Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 87 TL

  • Emzikli Ağlayan ve Konuşan Bebek 299 TL

  • Oyuncak Çöp Kamyonu 169 TL

  • Oyuncak Ev Aletleri 129 TL

  • Lisanslı Balonlar 35 TL

Yarım Fermuarlı Polar Üst 259 TL

onedio.com

  • Tam Fermuarlı Polar Üst 289 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 509 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 549 TL

  • Dokuma TV Battaniyesi 189 TL

  • Welsoft Kırlent Kılıfı 169 TL

  • Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 429 TL

  • Bisiklet Yaka Pijama Takımı 359 TL

  • Kiğılı Oduncu Gömlek 549 TL

  • Ekose Desenli Terlik 209 TL

  • Large Hurç 79 TL 

  • Jumbo Hurç 139 TL

Kelebek Kurutmalık 679 TL

onedio.com

  • Ütü Masası 849 TL

  • Cam Pipet ve fırça seti 49 TL

  • Tefal Manuel Rondo 699 TL

  • Tefal Şef Bıçağı 449 TL

  • Santoku Bıçağı 349 TL

  • Tefal 24 cm Simplicty Tava 629 TL

  • Tefal 32 cm 849 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 89 TL

  • Kek Kalıbı Çeşitleri 159 TL

  • Karnıyarık Tenceresi 449 TL

  • Erzak Saklama Kabı 65 TL

  • Buzdolabı Organizeri 99 TL

ŞOK 6 - 9 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Karakterli Peluş Kulaklık 149 TL

onedio.com

  • Taç Model Pelüş Kulaklık 169 TL 

  • Hareketli Peluş Kulaklık 249 TL 

  • Peluş Yastık Ahtapot 100 TL 

  • Dekoratif Pelüş Yastık 149 TL 

  • Çocuk Havlu Külotlu Çorap 100 TL 

  • Kedi Figürlü Pelüş Saç Bandı 75 TL 

  • Figürlü Saç Kurutma Beresi 75 TL 

  • Kadın Kadife Tek Alt 199 TL 

  • Kadın Kadife Takım 479 TL 

  • Kadın Toparlayıcı Termal Tayt 169 TL

  • Erkek Polar Gömlek 379 TL 

  • 2'li Kadın / Erkek Havlu Soket Çorap 75 TL 

  • Kadın Ev Botu 199 TL 

  • Kadın / Erkek Terlik 64,95 TL 

  • ABS Kabin Boy Valiz 579 TL 

  • ABS Orta Boy Valiz 679 TL 

  • ABS Büyük Boy Valiz 769 TL

Pelüş Maymun 249 TL

onedio.com

  • Pelüş Kedi 399 TL 

  • Barbie Moda İkonu Ken 399 TL 

  • Mini Karakterler 69,95 TL 

  • Canavar Çek Bırak Araba 139 TL 

  • Damperli Kamyon 249 TL 

  • Kanatlı Sevimli At 149 TL

  • Sürpriz Yumurta 25 TL 

  • 3D Çiftlik Puzzle 199 TL 

  • Sürtmeli Pick Up 299 TL 

  • Çek Bırak Pick Up 129 TL 

  • Büyük Teker Jip 149 TL 

  • Yan Sepetli Motosiklet 100 TL 

  • Buz Kırma Oyunu 149 TL 

  • Tetra Tower Denge Oyunu 100 TL 

  • Sürtmeli Dino Mini İş Araçları 75 TL

  • Barbie Oyun Hamuru Seti 75 TL

  • Renk Renk Sevimli Eğlence Kitapları 50 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • 30'lu Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 95 TL 

  • 50 ml Loreal Kolajen Bakımı Krem 179 TL 

  • Torku Tam Yulaflı / Tam Buğdaylı / Premio Bisküvi 39 TL 

  • Domestos Yoğun Çamaşır Suyu 45 TL

  • 100'lü Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu 60 TL

