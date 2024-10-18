Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Eğer bir kedi ebeveyniyseniz, kedinizin durduk yere evin içinde deli gibi koşmaya başladığı anları mutlaka görmüşsünüzdür. Peki bu hareketlerin sebebi ne?

Aslında bu davranış, kedilerin doğası gereği yaptığı bir şey. Ama neden özellikle gecenin köründe böyle davranıyorlar, işte yanıtı!