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Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
18.10.2024 - 15:08

Kim demiş ilginç bilgiler sadece kitaplarda kalır diye? Bu listeyi gördükten sonra sohbetlerinizde gerçek bir bilgi ustası gibi parlayacaksınız!

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1. Sporcuların Maç Esnasında Sakız Çiğnemesinin Basit Gibi Görünen Ancak Önemli Sebepleri

1. Sporcuların Maç Esnasında Sakız Çiğnemesinin Basit Gibi Görünen Ancak Önemli Sebepleri

Çoğu sporcunun müsabakalarda sakız çiğnediğine eminiz ki TV karşısında en az bir kez şahit olmuşsunuzdur.

İlk başta tehlikeli gibi görünen bu alışkanlığın, aslında sporculara büyük faydalar sağladığını öğrenince şaşıracaksınız.

2. Evde Olsa İçmeyiz: Uçaklarda Domates Suyu Satılmasının Aklınıza Gelmeyecek Sebebi

2. Evde Olsa İçmeyiz: Uçaklarda Domates Suyu Satılmasının Aklınıza Gelmeyecek Sebebi

Uçak yolculuğu sırasında bazı insanlar normalde hiç yapmadıkları şeyleri yaparlar. Bunun başında ise domates suyu içmek gelir. Peki ama neden?

3. Kediler Neden Gecenin 3'ünde Cin Görmüş Gibi Oraya Buraya Koşturur?

3. Kediler Neden Gecenin 3'ünde Cin Görmüş Gibi Oraya Buraya Koşturur?

Eğer bir kedi ebeveyniyseniz, kedinizin durduk yere evin içinde deli gibi koşmaya başladığı anları mutlaka görmüşsünüzdür. Peki bu hareketlerin sebebi ne?

Aslında bu davranış, kedilerin doğası gereği yaptığı bir şey. Ama neden özellikle gecenin köründe böyle davranıyorlar, işte yanıtı!

4. Matematiksel Cevap Şaşırtıcı: Cep Telefonu Numaralarımız Neden 10 Hanelidir?

4. Matematiksel Cevap Şaşırtıcı: Cep Telefonu Numaralarımız Neden 10 Hanelidir?

Hiç cep telefonu numaralarının neden tam olarak 10 haneli olduğunu düşündünüz mü? Daha az ya da daha fazla olamaz mıydı? Cevap oldukça basit: Permütasyonlar ve kombinasyonlar.

5. Kalorifer Peteklerinin Hep Pencere Altında Olmasının Sebebi Nedir?

5. Kalorifer Peteklerinin Hep Pencere Altında Olmasının Sebebi Nedir?

Evdeki kalorifer peteklerinin hep pencerenin altına yerleştirildiğini fark etmişsinizdir. Peki neden? Yerleşimin arkasında oldukça mantıklı ve bilimsel bir neden var!

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6. İçgüdüsel Bir Sebebi Varmış! Korktuğumuzda Neden Kaskatı Kesiliriz?

6. İçgüdüsel Bir Sebebi Varmış! Korktuğumuzda Neden Kaskatı Kesiliriz?

İçgüdüsel olarak korkunca farklı tepkiler verebiliyoruz. Bu tepkilerden bir tanesi de hiçbir şey yapmadan kaskatı kesilmek. Peki bunun sebebi ne? Korkunca neden kaskatı kesiliriz?

7. Dört Ayaklı Dostlarımız Kedilerin Neden Sürekli Bir Şeyler Devirdiğini Öğrenince Onlara Hak Vereceksiniz

7. Dört Ayaklı Dostlarımız Kedilerin Neden Sürekli Bir Şeyler Devirdiğini Öğrenince Onlara Hak Vereceksiniz

Kediler bizim için adeta birer yaşam kaynağı. Hem ilginç davranışları hem de şirinlikleriyle bizi adeta can evimizden vuran kedilerin psikolojisini anlamak da mümkün değil. Peki kedilerin neden sürekli bir şeyler devirdiğini merak etmiş miydiniz? Kedilerin sürekli bir şeyler devirmesinin arkasında iki tane mantıklı sebep yatıyor.

İşte detaylar...

8. Birçok Kişi Raf Ömrü Geçse de Tüketiyor: Peki Patlamış Mısır Bozulur mu?

8. Birçok Kişi Raf Ömrü Geçse de Tüketiyor: Peki Patlamış Mısır Bozulur mu?

Sinema kültürünün vazgeçilmezi patlamış mısırlar (ya da cin mısırı) binlerce insan tarafından en çok tercih edilen atıştırmalardan bir tanesi. Fakat raf ömrü geçse de cin mısırı tüketiliyor. Peki patlamış mısır bozulur mu?

9. Ahtapotların Üç Tane Kalbe Sahip Olmasının Arkasında Yatan İlginç Sebep

9. Ahtapotların Üç Tane Kalbe Sahip Olmasının Arkasında Yatan İlginç Sebep

Hayvan alemindeki diğer canlılar gibi ahtapotlar da farklı özelliklere sahip. 8 kolu 3 kalbi olan ahtapotlar, su canlıları dünyasının en çok merak edilen üyelerinden bir tanesi! Peki ahtapotların neden üç kalbi olduğunu merak etmiş miydiniz? Ahtapotların üç kalbi olmasının arkasında yatan sebep aslında epey bi' ilginç.

10. Deniz Kabuklarının İçinden Gelen Sesin Sırrını Öğrenince Ufkunuz Epey Genişleyecek

10. Deniz Kabuklarının İçinden Gelen Sesin Sırrını Öğrenince Ufkunuz Epey Genişleyecek

Deniz kabuklarının içinden ses geldiğine hepimiz şahit olmuşsunuzdur. Dünya genelindeki insanlar deniz kabuklarının okyanus sesini 'hapsettiğini' düşünse de aslında gerçek çok farklıymış. Deniz kabuğunun içinden gelen sesi Oxford Üniversitesi açıkladı. Peki deniz kabuklarının içinden gelen sesin sırrı ne?

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11. Büyük Bir Hızla Piste İniş Yapan Uçakların Tekerlekleri Nasıl Oluyor da Hiç Patlamıyor?

11. Büyük Bir Hızla Piste İniş Yapan Uçakların Tekerlekleri Nasıl Oluyor da Hiç Patlamıyor?

Havacılık meraklıları ve uçuş tutkunları için uçakların iniş anı en heyecan verici anlardan biridir. Ama bu heyecan verici anın arkasında bir mühendislik harikası yatıyor: Uçak lastikleri. Her biri tonlarca ağırlık taşıyan bu lastikler saatte 275 km hızla piste iniyor ve neredeyse hiç patlama yaşamıyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Gelin uçak lastiklerinin patlama riskini neredeyse sıfıra indiren detaylarına birlikte bakalım.

12. Kettle'lar Neden Özellikle 1,7 Litre Olarak Üretiliyor?

12. Kettle'lar Neden Özellikle 1,7 Litre Olarak Üretiliyor?

Her sabah çay ya da kahve hazırlamak için kullandığımız kettle’ların kapasiteleri genellikle 1,7 litre olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu ilginç sayı neden bu kadar yaygın? Gelin kısaca anlatalım.

13. İngiltere'deki Tuvaletlerde İki Musluk Olmasının Geçmişe Dayanan Mantıklı Nedenleri

13. İngiltere'deki Tuvaletlerde İki Musluk Olmasının Geçmişe Dayanan Mantıklı Nedenleri

İngiltere’deki evlerde yabancıların en çok şaşırdığı detaylardan biri lavabolardaki iki ayrı musluk. Özellikle de Türkiye'den tatile ya da yerleşmeyen gidenler bunu çok ilginç buluyor. İşte bu durumun ardındaki ilginç tarihsel ve pratik sebepler...

14. Çalışmayan Yürüyen Merdivene Bastığımız Anda Neden Dengemizi Kaybederiz?

14. Çalışmayan Yürüyen Merdivene Bastığımız Anda Neden Dengemizi Kaybederiz?

Hepimizin başına gelmiştir; bir alışveriş merkezinde ya da tren istasyonunda hareket etmeyen bir yürüyen merdivene adım attığımızda bir anlık sersemlik hissederiz. Aniden dengemiz kaybolur ve başımız döner. Peki bu tuhaf his neden meydana geliyor?

15. Kokpit Koltuklarında Koyun Postu Kullanılmasının Belki de Daha Önce Duymadığınız Sebepleri

15. Kokpit Koltuklarında Koyun Postu Kullanılmasının Belki de Daha Önce Duymadığınız Sebepleri

Uçak kokpitlerindeki pilot koltuklarının neden koyun postu ile kaplandığını hiç merak ettiniz mi? Bu ilginç tercih konfor ve güvenlik açısından aslında pilota birçok avantaj sunuyor. Gelin kısaca anlatalım.

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