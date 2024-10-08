İngiltere'deki Tuvaletlerde İki Musluk Olmasının Geçmişe Dayanan Mantıklı Nedenleri

İngiltere’deki evlerde yabancıların en çok şaşırdığı detaylardan biri lavabolardaki iki ayrı musluk. Özellikle de Türkiye'den tatile ya da yerleşmeyen gidenler bunu çok ilginç buluyor. İşte bu durumun ardındaki ilginç tarihsel ve pratik sebepler...

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