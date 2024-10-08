İngiltere'deki Tuvaletlerde İki Musluk Olmasının Geçmişe Dayanan Mantıklı Nedenleri
İngiltere'deki Tuvaletlerde İki Musluk Olmasının Geçmişe Dayanan Mantıklı Nedenleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere’ye giden herkesin evlerde ilk dikkatini çeken şeylerden biri lavabolardaki iki musluğun olması. Bu alışılmadık uygulamanın arkasında aslında oldukça mantıklı nedenler yatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında su tesisat sistemleri günümüz kadar gelişmiş değildi. O dönemde soğuk su şehir su şebekesinden sağlanırken, sıcak su genellikle çatılardaki depolama tanklarından temin ediliyordu.
Bu farklı kaynaklar sıcak ve soğuk suyun karışma riskini artırıyordu. Yanlış musluk kullanımı durumunda içme suyuna sıcak su karışabiliyordu, bu da suyun güvenliği açısından büyük bir sorun teşkil ediyordu.
Bu iki musluğun bir diğer nedeni basınç dengesizliğiydi. Sıcak ve soğuk suyun farklı kaynaklardan gelmesi musluklar arasında basınç farkları oluşturuyordu.
Yanlış musluk kullanımı bir su akışının diğerine geçmesine neden olabiliyordu. Bu durum suyun kalitesini tehdit ediyordu. 1965 yılında yürürlüğe giren CP 310 kodu, sıcak su musluklarının sol tarafta yer almasını önerdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu düzenleme görme engellilerin sıcak ve soğuk suyu ayırt edebilmesi için önemli bir kolaylık sağlıyordu. Sağ tarafta soğuk, sol tarafta sıcak su bulunması bu kişiler için büyük bir avantaj sundu.
Sonuç olarak geçmişten gelen bu geleneği günümüzde de devam ettirmişler ve su güvenliğini koruma amacını sürdürmüşler.
Eğer İngiltere’ye gidecekseniz ve kiracı ya da ev sahibi olacaksanız size tavsiyemiz karışımlı musluk bataryaları ya da karıştırıcı adaptörler almanız. Bu, suyu istediğiniz gibi karıştırmanıza ve daha konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın