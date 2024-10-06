Büyük Bir Hızla Piste İniş Yapan Uçakların Tekerlekleri Nasıl Oluyor da Hiç Patlamıyor?

Havacılık meraklıları ve uçuş tutkunları için uçakların iniş anı en heyecan verici anlardan biridir. Ama bu heyecan verici anın arkasında bir mühendislik harikası yatıyor: Uçak lastikleri. Her biri tonlarca ağırlık taşıyan bu lastikler saatte 275 km hızla piste iniyor ve neredeyse hiç patlama yaşamıyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Gelin uçak lastiklerinin patlama riskini neredeyse sıfıra indiren detaylarına birlikte bakalım.

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