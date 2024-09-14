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Uçağa Neden Bazen Köprüden Binerken Bazen de Merdivenden Biniyoruz?

Uçağa Neden Bazen Köprüden Binerken Bazen de Merdivenden Biniyoruz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
14.09.2024 - 13:15

Havaalanlarında uçağa binme süreci her zaman aynı olmuyor, bazen direkt terminalden uçağa bağlanan köprüyü kullanırken bazen de dışarı çıkıp merdivenlerden tırmanıyoruz. 

Peki bu farklılık neden kaynaklanıyor? Cevap düşündüğünüzden daha karmaşık ve ilginç!

Küçük havaalanlarının birçoğu, terminal binasıyla uçak arasında yolcuları taşıyacak köprü sistemlerine sahip değildir. Bu durumda, yolcular apron adı verilen güvenli bölgede yürüyerek ya da apron otobüsleriyle uçağa ulaşırlar.

Küçük havaalanlarının birçoğu, terminal binasıyla uçak arasında yolcuları taşıyacak köprü sistemlerine sahip değildir. Bu durumda, yolcular apron adı verilen güvenli bölgede yürüyerek ya da apron otobüsleriyle uçağa ulaşırlar.

Ardından mobil merdivenler ya da doğrudan uçağın kapısına bağlı sabit merdivenler kullanılarak uçağa biniş gerçekleştirilir.

Ardından mobil merdivenler ya da doğrudan uçağın kapısına bağlı sabit merdivenler kullanılarak uçağa biniş gerçekleştirilir.

Bu da küçük havaalanlarının maliyet ve kapasite sınırlarından kaynaklanır, bu yüzden köprü yerine merdivenler tercih edilir.

Bu da küçük havaalanlarının maliyet ve kapasite sınırlarından kaynaklanır, bu yüzden köprü yerine merdivenler tercih edilir.

Bazı büyük havaalanlarında köprü kullanımı bir kuraldır. Bu tür havaalanlarında yolcular, köprü dışında başka bir yöntemle uçağa binemezler.

Bazı büyük havaalanlarında köprü kullanımı bir kuraldır. Bu tür havaalanlarında yolcular, köprü dışında başka bir yöntemle uçağa binemezler.

Ancak bazı istisnai durumlarda, merdivenlerin kullanıldığı durumlarla da karşılaşılabilir. Bu istisnalar genellikle terminal yoğunluğuyla ilgilidir.

Ancak bazı istisnai durumlarda, merdivenlerin kullanıldığı durumlarla da karşılaşılabilir. Bu istisnalar genellikle terminal yoğunluğuyla ilgilidir.

Uçağın bir önceki uçuşu dış hatlardaysa ve sonraki uçuşu iç hat olacaksa, uluslararası terminaldeki köprü kullanılamaz. Bu durumda yolcular merdivenlerden uçağa alınır.

Uçağın bir önceki uçuşu dış hatlardaysa ve sonraki uçuşu iç hat olacaksa, uluslararası terminaldeki köprü kullanılamaz. Bu durumda yolcular merdivenlerden uçağa alınır.

Bazı hava yolları, köprü kullanımı yerine merdivenleri tercih eder çünkü köprüler ek maliyet yaratır. Örneğin Ryanair gibi düşük maliyetli havayolları, uçağın ön kapısında kendi merdivenlerini bulundurur.

Bazı hava yolları, köprü kullanımı yerine merdivenleri tercih eder çünkü köprüler ek maliyet yaratır. Örneğin Ryanair gibi düşük maliyetli havayolları, uçağın ön kapısında kendi merdivenlerini bulundurur.

Böylece köprü ya da havalimanı tarafından sunulan merdiven hizmetlerine ihtiyaç duymazlar ve operasyonel maliyetlerini düşürürler.

Böylece köprü ya da havalimanı tarafından sunulan merdiven hizmetlerine ihtiyaç duymazlar ve operasyonel maliyetlerini düşürürler.

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