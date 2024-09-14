Uçağa Neden Bazen Köprüden Binerken Bazen de Merdivenden Biniyoruz?

Havaalanlarında uçağa binme süreci her zaman aynı olmuyor, bazen direkt terminalden uçağa bağlanan köprüyü kullanırken bazen de dışarı çıkıp merdivenlerden tırmanıyoruz.

Peki bu farklılık neden kaynaklanıyor? Cevap düşündüğünüzden daha karmaşık ve ilginç!