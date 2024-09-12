Hayat Kurtarıyor! Uçuş Görevlileri Kalkış ve İniş Esnasında Neden Ellerinin Üzerine Oturur?

Uçakların kalkışı ve inişi enasında uçuş görevlilerinin ellerinin üzerine oturduğunu fark etmiş miydiniz? Aslında bunu yapmalarının perde arkasındaki amaç sağlam bir şekilde durarak öngörülemeyen hasarı en aza indirmek.

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