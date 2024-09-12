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Hayat Kurtarıyor! Uçuş Görevlileri Kalkış ve İniş Esnasında Neden Ellerinin Üzerine Oturur?

Hayat Kurtarıyor! Uçuş Görevlileri Kalkış ve İniş Esnasında Neden Ellerinin Üzerine Oturur?

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 16:47

Uçakların kalkışı ve inişi enasında uçuş görevlilerinin ellerinin üzerine oturduğunu fark etmiş miydiniz? Aslında bunu yapmalarının perde arkasındaki amaç sağlam bir şekilde durarak öngörülemeyen hasarı en aza indirmek.

İşte detaylar...👇

Kaynak: https://www.thestreet.com/travel/why-...

Uçak seyahatlerinde konfor son derece önemli. Saatlerce süren yolculuk esnasında yaşadığımız deneyim tüm ruh halimizi etkileyebiliyor.

Uçak seyahatlerinde konfor son derece önemli. Saatlerce süren yolculuk esnasında yaşadığımız deneyim tüm ruh halimizi etkileyebiliyor.

Bu nedenle uçuş görevlilerinin önerileri ve tecrübeleri de önem arz ediyor. Peki uçuş görevlilerinin kalkış ve iniş esnasında neden ellerinin üzerine oturduğunu merak etmiş miydiniz?

Bu nedenle uçuş görevlilerinin önerileri ve tecrübeleri de önem arz ediyor. Peki uçuş görevlilerinin kalkış ve iniş esnasında neden ellerinin üzerine oturduğunu merak etmiş miydiniz?

Buna "sarma pozisyonu" deniyor. Bu pozisyon emniyet kemerini düzgün bir şekilde bağlamayı ve ellerin üzerine oturmayı kapsıyor. Amaç ise vücutu sert bir şekilde tutabilmek.

Buna "sarma pozisyonu" deniyor. Bu pozisyon emniyet kemerini düzgün bir şekilde bağlamayı ve ellerin üzerine oturmayı kapsıyor. Amaç ise vücutu sert bir şekilde tutabilmek.

Öngörülemeyen bir acil durum olduğunda kaynaklanabilecek herhangi bir darbeden alınan hasarı bu şekilde en aza indirebiliyorlar.

Öngörülemeyen bir acil durum olduğunda kaynaklanabilecek herhangi bir darbeden alınan hasarı bu şekilde en aza indirebiliyorlar.

Uçuş görevlisi, "Bu, vücut hareketlerinin kısıtlanmasını sağlar, böylece bir darbe olması durumunda yaralanma olasılığı azalır" ifadelerini kullanıyor.

Uçuş görevlisi, "Bu, vücut hareketlerinin kısıtlanmasını sağlar, böylece bir darbe olması durumunda yaralanma olasılığı azalır" ifadelerini kullanıyor.

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