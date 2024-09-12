Hayat Kurtarıyor! Uçuş Görevlileri Kalkış ve İniş Esnasında Neden Ellerinin Üzerine Oturur?
Hayat Kurtarıyor! Uçuş Görevlileri Kalkış ve İniş Esnasında Neden Ellerinin Üzerine Oturur?
Kaynak: https://www.thestreet.com/travel/why-...
Uçakların kalkışı ve inişi enasında uçuş görevlilerinin ellerinin üzerine oturduğunu fark etmiş miydiniz? Aslında bunu yapmalarının perde arkasındaki amaç sağlam bir şekilde durarak öngörülemeyen hasarı en aza indirmek.
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Uçak seyahatlerinde konfor son derece önemli. Saatlerce süren yolculuk esnasında yaşadığımız deneyim tüm ruh halimizi etkileyebiliyor.
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