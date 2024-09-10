İlk Buluşmada Yediği Bi' Garip Menüyü Paylaşan Kullanıcı Hepimizi Aşka Küstürdü
İlk Buluşmada Yediği Bi' Garip Menüyü Paylaşan Kullanıcı Hepimizi Aşka Küstürdü
İlk buluşma için bazı çiftler farklı etkinlikler tercih edebilir. Bu durum zaman zaman ilişkilerin dinamiğinden kaynaklansa da değişmeyen tek şey ilk buluşmada yenilen şeyin son derece önemli olduğu. Fakat bir kullanıcı ilk buluşmada yediği pek bi' ilginç menüyü paylaşarak hepimizi hem buluşmaya hem de aşka küstürdü.
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İlk buluşmada çiftlerin ne yediği çok ama çok önemli. Sizler de takdir edersiniz ki ilk buluşma, çiftlerin kimyasını test ettiği ilk anlardan bir tanesi.
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