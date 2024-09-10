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İlk Buluşmada Yediği Bi' Garip Menüyü Paylaşan Kullanıcı Hepimizi Aşka Küstürdü

İlk Buluşmada Yediği Bi' Garip Menüyü Paylaşan Kullanıcı Hepimizi Aşka Küstürdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 20:16

İlk buluşma için bazı çiftler farklı etkinlikler tercih edebilir. Bu durum zaman zaman ilişkilerin dinamiğinden kaynaklansa da değişmeyen tek şey ilk buluşmada yenilen şeyin son derece önemli olduğu. Fakat bir kullanıcı ilk buluşmada yediği pek bi' ilginç menüyü paylaşarak hepimizi hem buluşmaya hem de aşka küstürdü.

İşte detaylar...👇

İlk buluşmada çiftlerin ne yediği çok ama çok önemli. Sizler de takdir edersiniz ki ilk buluşma, çiftlerin kimyasını test ettiği ilk anlardan bir tanesi.

İlk buluşmada çiftlerin ne yediği çok ama çok önemli. Sizler de takdir edersiniz ki ilk buluşma, çiftlerin kimyasını test ettiği ilk anlardan bir tanesi.

Fakat bir kullanıcı, ilk buluşmada yediği pek bi' yavan görünen mantıyla birlikte içtiği kahveyi paylaştı. Menüyü gören kullanıcılar ilk buluşmaya çıkmaya tövbe etti desek abartmayız.

Fakat bir kullanıcı, ilk buluşmada yediği pek bi' yavan görünen mantıyla birlikte içtiği kahveyi paylaştı. Menüyü gören kullanıcılar ilk buluşmaya çıkmaya tövbe etti desek abartmayız.
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Öyle ki, birçok kullanıcı birbirinden farklı yorumlar yaptı:

Öyle ki, birçok kullanıcı birbirinden farklı yorumlar yaptı:
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Aynen öyle👍

Aynen öyle👍
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Hafif soslu olsaydı güzel giderdi doğru.

Hafif soslu olsaydı güzel giderdi doğru.
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👇

👇
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Zevkler ve renkler diyelim.

Zevkler ve renkler diyelim.
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👇

👇
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Öyle demesek mi?

Öyle demesek mi?
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Yalnız değilsin...

Yalnız değilsin...
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Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
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