Ünlü Yetişkin Film Sitesinden Güncelleme: "Uyku" Anahtar Kelimesi Geçen Tüm Videolar Kaldırıldı
Ünlü Yetişkin Film Sitesinden Güncelleme: "Uyku" Anahtar Kelimesi Geçen Tüm Videolar Kaldırıldı
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Yetişkin içerikli film sitesi Pornhub, son zamanlarda site içerisinde yaptığı güncellemeleriyle gündeme geliyor.
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Bu tarz sitelerin insan vücudunu sömürdüğü ve istismar ettiği düşünüldüğünden tepki çekmeye de devam ediyor.
Bir kullanıcı da Pornhub'ta gördüğü bir değişikliği dile getirdi. "Uyku" anahtar kelimesi geçen videoların kaldırıldığını, aratıldığı takdirde de "Yaptığınız bu arama yasa dışı" ibaresiyle karşılaşıldığını dile getirdi.
Cinsellik iki tarafın da rızasıyla gerçekleşmesi gereken bir durum olduğu için "uyuyan" biriyle cinsel ilişkiye girmek de cinsel saldırı sayılıyor. Bu mantık fazla alkollüyken de bu şekilde. Yani cinsel birliktelik esnasında karşı tarafın rıza bildirecek düzeyde bilincinin açık olması gerekiyor.
Çıkan uyarı ise bu şekilde👇
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Sonrasında cinsel içerikli film sektörünün tam anlamıyla bitmesi gerektiğini "Henüz kazanmadık" cümlesiyle bitiren kullanıcıya da yorumlar gecikmedi.
"Cinsel içerikli film siteleri tamamen yok olduğunda kazanacağız"
"Sırada tüm siteyi yasaklatmak var"
"Bu site kadınlar ve çocuklar için adeta bir suç yuvası"
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