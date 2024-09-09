Ünlü Yetişkin Film Sitesinden Güncelleme: "Uyku" Anahtar Kelimesi Geçen Tüm Videolar Kaldırıldı

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'Yaptığınız arama yasa dışı ve istismar içeren cinsel materyallerle ilgili olabilir. Bu içerik, rızası olmadan çekilmiş veya paylaşılmış özel görüntüler (NCII) ya da görüntü temelli cinsel istismar (IBSA) içerebilir.

NCII'nin kaydedilmesi ve/veya dağıtılması, bulunduğunuz bölgede veya diğer birçok yargı alanında suç teşkil edebilir.

Rızası olmadan veya zorla yapılan cinsel eylemlerin ya da bir kişinin izni olmadan görüntüsünün kullanılmasının herhangi bir şekilde gösterilmesi sitemizde yasaktır. Görüntü temelli cinsel istismara ve rızası olmadan çekilen içeriklere karşı hassasiyetle yaklaşıyoruz.'