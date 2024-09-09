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Ünlü Yetişkin Film Sitesinden Güncelleme: "Uyku" Anahtar Kelimesi Geçen Tüm Videolar Kaldırıldı

Ünlü Yetişkin Film Sitesinden Güncelleme: "Uyku" Anahtar Kelimesi Geçen Tüm Videolar Kaldırıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 23:59

Ünlü yetişkin sitesi Pornhub'tan güncelleme geldi. Güncellemede 'uyku', 'uyumak' gibi anahtar kelimelerin olduğu videoların kaldırıldığı ve bu anahtar kelimeler aratıldığı takdirde uyarı ile karşılaştığı görüldü.

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Yetişkin içerikli film sitesi Pornhub, son zamanlarda site içerisinde yaptığı güncellemeleriyle gündeme geliyor.

Yetişkin içerikli film sitesi Pornhub, son zamanlarda site içerisinde yaptığı güncellemeleriyle gündeme geliyor.

Bu tarz sitelerin insan vücudunu sömürdüğü ve istismar ettiği düşünüldüğünden tepki çekmeye de devam ediyor.

Bu tarz sitelerin insan vücudunu sömürdüğü ve istismar ettiği düşünüldüğünden tepki çekmeye de devam ediyor.

Bir kullanıcı da Pornhub'ta gördüğü bir değişikliği dile getirdi. "Uyku" anahtar kelimesi geçen videoların kaldırıldığını, aratıldığı takdirde de "Yaptığınız bu arama yasa dışı" ibaresiyle karşılaşıldığını dile getirdi.

Bir kullanıcı da Pornhub'ta gördüğü bir değişikliği dile getirdi. "Uyku" anahtar kelimesi geçen videoların kaldırıldığını, aratıldığı takdirde de "Yaptığınız bu arama yasa dışı" ibaresiyle karşılaşıldığını dile getirdi.
twitter.com

Cinsellik iki tarafın da rızasıyla gerçekleşmesi gereken bir durum olduğu için "uyuyan" biriyle cinsel ilişkiye girmek de cinsel saldırı sayılıyor. Bu mantık fazla alkollüyken de bu şekilde. Yani cinsel birliktelik esnasında karşı tarafın rıza bildirecek düzeyde bilincinin açık olması gerekiyor.

Cinsellik iki tarafın da rızasıyla gerçekleşmesi gereken bir durum olduğu için "uyuyan" biriyle cinsel ilişkiye girmek de cinsel saldırı sayılıyor. Bu mantık fazla alkollüyken de bu şekilde. Yani cinsel birliktelik esnasında karşı tarafın rıza bildirecek düzeyde bilincinin açık olması gerekiyor.

Çıkan uyarı ise bu şekilde👇

Çıkan uyarı ise bu şekilde👇

Uyarı

'Yaptığınız arama yasa dışı ve istismar içeren cinsel materyallerle ilgili olabilir. Bu içerik, rızası olmadan çekilmiş veya paylaşılmış özel görüntüler (NCII) ya da görüntü temelli cinsel istismar (IBSA) içerebilir.

NCII'nin kaydedilmesi ve/veya dağıtılması, bulunduğunuz bölgede veya diğer birçok yargı alanında suç teşkil edebilir.

Rızası olmadan veya zorla yapılan cinsel eylemlerin ya da bir kişinin izni olmadan görüntüsünün kullanılmasının herhangi bir şekilde gösterilmesi sitemizde yasaktır. Görüntü temelli cinsel istismara ve rızası olmadan çekilen içeriklere karşı hassasiyetle yaklaşıyoruz.'

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Sonrasında cinsel içerikli film sektörünün tam anlamıyla bitmesi gerektiğini "Henüz kazanmadık" cümlesiyle bitiren kullanıcıya da yorumlar gecikmedi.

Sonrasında cinsel içerikli film sektörünün tam anlamıyla bitmesi gerektiğini "Henüz kazanmadık" cümlesiyle bitiren kullanıcıya da yorumlar gecikmedi.
twitter.com

"Cinsel içerikli film siteleri tamamen yok olduğunda kazanacağız"

"Cinsel içerikli film siteleri tamamen yok olduğunda kazanacağız"
twitter.com

"Sırada tüm siteyi yasaklatmak var"

"Sırada tüm siteyi yasaklatmak var"
twitter.com

"Bu site kadınlar ve çocuklar için adeta bir suç yuvası"

"Bu site kadınlar ve çocuklar için adeta bir suç yuvası"
twitter.com

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