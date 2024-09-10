Metroda Kimseyi Umursamadan Boydan Boya Uzanarak Uyuyan Vatandaş Tepkilere Sebep Oldu
Metroda Kimseyi Umursamadan Boydan Boya Uzanarak Uyuyan Vatandaş Tepkilere Sebep Oldu
Bir X (Twitter) kullanıcısı, metroda boydan boya uzanan bir vatandaşı paylaştı. Kimseyi umursamadan terliklerini çıkartıp uyuyan vatandaş tepkilere sebep oldu.
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, Marmaray'da gördüğü bir kareyi paylaştı. "Büyük bir terbiyesizlik" minvalinde bir notla paylaştığı o kareye yorumlar gecikmedi.
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Yüzünü neden gizlemişler ki? Hayvan türlerini öğrenmemiz lazım
Hayvan deyince nedense sanki hayvanlara hakaret etmis gibi hissediyorum, bunlar hayvanlarin seviyesine erisebilse olsa sorun kalkar yeminle
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