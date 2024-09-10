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Metroda Kimseyi Umursamadan Boydan Boya Uzanarak Uyuyan Vatandaş Tepkilere Sebep Oldu

Metroda Kimseyi Umursamadan Boydan Boya Uzanarak Uyuyan Vatandaş Tepkilere Sebep Oldu

marmaray
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 22:14

Bir X (Twitter) kullanıcısı, metroda boydan boya uzanan bir vatandaşı paylaştı. Kimseyi umursamadan terliklerini çıkartıp uyuyan vatandaş tepkilere sebep oldu.

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, Marmaray'da gördüğü bir kareyi paylaştı. "Büyük bir terbiyesizlik" minvalinde bir notla paylaştığı o kareye yorumlar gecikmedi.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, Marmaray'da gördüğü bir kareyi paylaştı. "Büyük bir terbiyesizlik" minvalinde bir notla paylaştığı o kareye yorumlar gecikmedi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım.👇

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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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MHOrhanRE

Yüzünü neden gizlemişler ki? Hayvan türlerini öğrenmemiz lazım

Adam Adama

Hayvan deyince nedense sanki hayvanlara hakaret etmis gibi hissediyorum, bunlar hayvanlarin seviyesine erisebilse olsa sorun kalkar yeminle

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