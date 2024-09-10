Ölmelerine Rağmen Büyük Bir Farkla Tekrardan Seçilen Devlet Başkanları
Ölmelerine Rağmen Büyük Bir Farkla Tekrardan Seçilen Devlet Başkanları
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/article/2...
Tarihte birçok olaya şahit oluyoruz. Tarihin tozlu raflarında birbirinden ilginç olaylar keşfedilmeyi bekliyor. Biz de bugün tarihte hayatını kaybetmesini rağmen halk tarafından tekrardan seçilen devlet başkanlarını listeledik. Hikayeleri de bir hayli ilginç!
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Bazı ülkelerin vatandaşları ülkesinin başkanlarına son derece bağlılar. Bu sebeple öldüklerinde yas tutuyor ya da bambaşka bir sürece giriyorlar.
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Anthony DeLuca, Pensilvanya
Mel Carnahan, Missouri
Carl Geary, Tennessee
Harry Stonebreaker, Missouri
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Patsy Mink, Hawaii
Jenny Oropezai, California
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