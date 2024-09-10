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Ölmelerine Rağmen Büyük Bir Farkla Tekrardan Seçilen Devlet Başkanları

Ölmelerine Rağmen Büyük Bir Farkla Tekrardan Seçilen Devlet Başkanları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 19:57

Tarihte birçok olaya şahit oluyoruz. Tarihin tozlu raflarında birbirinden ilginç olaylar keşfedilmeyi bekliyor. Biz de bugün tarihte hayatını kaybetmesini rağmen halk tarafından tekrardan seçilen devlet başkanlarını listeledik. Hikayeleri de bir hayli ilginç!

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Kaynak: https://www.mentalfloss.com/article/2...
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Bazı ülkelerin vatandaşları ülkesinin başkanlarına son derece bağlılar. Bu sebeple öldüklerinde yas tutuyor ya da bambaşka bir sürece giriyorlar.

Bazı ülkelerin vatandaşları ülkesinin başkanlarına son derece bağlılar. Bu sebeple öldüklerinde yas tutuyor ya da bambaşka bir sürece giriyorlar.

Fakat tarihte birbirinden ilginç olaylar da var. Örneğin öldüğü halde başkanlığa seçilen devlet başkanları! Gelin kimmiş o kişiler, beraber bakalım.

Anthony DeLuca, Pensilvanya

Anthony DeLuca, Pensilvanya

Anthony DeLuca, 2020 seçimlerinde oyların yüzde 85'ini aldı. Fakat o dönem kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Pensilvanya, oy pusulaları basılmaya başlandıktan sonra başka bir adayın seçime giremeyeceği kuralına sahip olduğu için DeLuca seçimlere öldüğü halde dahil edildi.

Mel Carnahan, Missouri

Mel Carnahan, Missouri

Mel Carnahan, oğluyla birlikte uçak kazasında hayatını kaybettikten 38 gün sonra senato seçimlerini kazandı. Carnahan, o dönemki senatör Josh Ashcroft'u geride bıraksa da Carnahan'ın kapısı Jean, 2002 özel seçimlerine kadar senatodaki yerini korudu.

Carl Geary, Tennessee

Carl Geary, Tennessee

2010 yılının başlarında, Tennessee'nin küçük kasabası Tracy City'de seçmenler, Carl Geary'yi belediye başkanlığı yarışında büyük bir farkla kazandırdı. Mevcut başkan Barbara Brock'u koltuğundan eden Geary, oyların yüzde 70'inden fazlasını aldı. Ancak Geary, bu galibiyeti kutlayamadı çünkü seçimden bir ay önce kalp krizi geçirip vefat etmişti.

Harry Stonebreaker, Missouri

Harry Stonebreaker, Missouri

Missouri'deki seçmenler, 2009 yılında bir kez daha şaşırtıcı bir sonuca imza attı. Winfield kasabasının kısa süre önce vefat eden mevcut belediye başkanı Harry Stonebraker, oyların yüzde 90'ını alarak dördüncü kez başkan seçildi. NY Daily News'e göre, Stonebraker'ın kalp krizi sonucu ölümü, zaten sahip olduğu popülerliği daha da artırmış gibiydi. Bir yıl önce kasabayı harap eden sel felaketinden sonra vatandaşların toparlanmasına yardımcı olduğu için büyük övgü almıştı.

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Patsy Mink, Hawaii

Patsy Mink, Hawaii

Patsy Mink, çığır açan bir politikacı olarak Hawaii eyaletini 12 dönem boyunca ABD Temsilciler Meclisi'nde temsil etti. Başkan Carter'ın yönetiminde görev aldıktan ve Honolulu şehir meclisi üyesi olarak çalıştıktan sonra, 1990 yılında Temsilciler Meclisi'ne geri döndü ve 2002 seçimlerinden haftalar önce zatürreden hayatını kaybedene kadar bu görevde kaldı. Devlet töreniyle uğurlandıktan birkaç hafta sonra, Hawaii seçmenleri onu bir kez daha Kongre'ye seçerek onurlandırdı. Ancak bu koltuk, birkaç ay sonra yapılan özel bir seçimle yeniden atandı.

Jenny Oropezai, California

Jenny Oropezai, California

2010 ara seçimlerinde, California eyalet senatörü Jenny Oropeza, kan pıhtısı nedeniyle iki hafta önce hayatını kaybetmesine rağmen yeniden seçilmeyi başardı. Hastalığı nedeniyle kampanya sürecinde büyük ölçüde yer alamamış olmasına rağmen, görevdeki senatör, oyların yüzde 58'ine karşı yüzde 36'lık bir farkla zaferini ilan etti.

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