Ölmelerine Rağmen Büyük Bir Farkla Tekrardan Seçilen Devlet Başkanları

Patsy Mink, çığır açan bir politikacı olarak Hawaii eyaletini 12 dönem boyunca ABD Temsilciler Meclisi'nde temsil etti. Başkan Carter'ın yönetiminde görev aldıktan ve Honolulu şehir meclisi üyesi olarak çalıştıktan sonra, 1990 yılında Temsilciler Meclisi'ne geri döndü ve 2002 seçimlerinden haftalar önce zatürreden hayatını kaybedene kadar bu görevde kaldı. Devlet töreniyle uğurlandıktan birkaç hafta sonra, Hawaii seçmenleri onu bir kez daha Kongre'ye seçerek onurlandırdı. Ancak bu koltuk, birkaç ay sonra yapılan özel bir seçimle yeniden atandı.