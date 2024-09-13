Hemen Hemen Her Ulaşım Aracında Bulunan Emniyet Kemeri Neden Otobüslerde Bulunmuyor?
Hemen Hemen Her Ulaşım Aracında Bulunan Emniyet Kemeri Neden Otobüslerde Bulunmuyor?
Otobüsler, her gün binlerce insanın güvenle seyahat ettiği toplu taşıma araçlarıdır.
Ancak muhtemelen otobüslerde hemen hemen hiç emniyet kemeri bulunmadığına mutlaka dikkat etmişsinizdir. Sahiden, neden?
Emniyet kemeri, araç içindeki yolcunun bir kaza ya da ani durma durumunda yerinden fırlamasını engelleyen kritik bir güvenlik cihazıdır. Arabalarda emniyet kemeri, hava yastıklarıyla birlikte çalışarak yolcunun hayatını kurtarabilir.
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