Kızının Biriyle Görüşüp Görüşmediğini Öğrenmek İçin Pusuya Yatan Baba Tartışma Yarattı

Çocuğun yaşı kaç olursa olsun pek çok ebeveyn dikkatli davranıyor. Ancak bu dikkat çoğu zaman baskıya da dönüşebiliyor. Kızının birisiyle görüşüp görüşmediğini izlemek için trafik levhasının arkasına saklanan baba ise bugün en çok konuşulan konulardan biriydi.