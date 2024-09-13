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Kızının Biriyle Görüşüp Görüşmediğini Öğrenmek İçin Pusuya Yatan Baba Tartışma Yarattı

Kızının Biriyle Görüşüp Görüşmediğini Öğrenmek İçin Pusuya Yatan Baba Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.09.2024 - 14:45

Çocuğun yaşı kaç olursa olsun pek çok ebeveyn dikkatli davranıyor. Ancak bu dikkat çoğu zaman baskıya da dönüşebiliyor. Kızının birisiyle görüşüp görüşmediğini izlemek için trafik levhasının arkasına saklanan baba ise bugün en çok konuşulan konulardan biriydi.

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Paylaşım şöyle...

Paylaşım şöyle...

Görüntü de bu.

Görüntü de bu.

Babayı haklı bulanlar da oldu.

Babayı haklı bulanlar da oldu.
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Haksız bulanlar da...

Haksız bulanlar da...
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Babası tarafından izlenen kız ise paylaşımı yapan kişiye ulaştı. Durumu izah etti. Siz ne düşünüyorsunuz?

Babası tarafından izlenen kız ise paylaşımı yapan kişiye ulaştı. Durumu izah etti. Siz ne düşünüyorsunuz?
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