Kızının Biriyle Görüşüp Görüşmediğini Öğrenmek İçin Pusuya Yatan Baba Tartışma Yarattı
Kızının Biriyle Görüşüp Görüşmediğini Öğrenmek İçin Pusuya Yatan Baba Tartışma Yarattı
Çocuğun yaşı kaç olursa olsun pek çok ebeveyn dikkatli davranıyor. Ancak bu dikkat çoğu zaman baskıya da dönüşebiliyor. Kızının birisiyle görüşüp görüşmediğini izlemek için trafik levhasının arkasına saklanan baba ise bugün en çok konuşulan konulardan biriydi.
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Paylaşım şöyle...
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Görüntü de bu.
Babayı haklı bulanlar da oldu.
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Haksız bulanlar da...
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Babası tarafından izlenen kız ise paylaşımı yapan kişiye ulaştı. Durumu izah etti. Siz ne düşünüyorsunuz?
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