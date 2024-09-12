Son Derece Tehlikeli: Sadece 24 Pilotun İniş Yapmasına İzin Verilen Paro Havalimanı
Son Derece Tehlikeli: Sadece 24 Pilotun İniş Yapmasına İzin Verilen Paro Havalimanı
Güney Asya'daki Butan ülkesinde yer alan Paro Havalimanı, her ne kadar görkemli görünse de bir o kadar tehlikeli! Bu nedenle sadece 24 pilotun inmesine izin verilen ve inebilmek için özel eğitimler gerektiren o havalimanına beraber bakalım.👇
Hayatımızda en az bir kere havaalanında bulunmuşuzdur. Şehirlerarası seyahatte en çok tercih edilen vasıtalardan biri, hiç şüphesiz ki uçaklar.
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