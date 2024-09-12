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Son Derece Tehlikeli: Sadece 24 Pilotun İniş Yapmasına İzin Verilen Paro Havalimanı

Son Derece Tehlikeli: Sadece 24 Pilotun İniş Yapmasına İzin Verilen Paro Havalimanı

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 23:23

Güney Asya'daki Butan ülkesinde yer alan Paro Havalimanı, her ne kadar görkemli görünse de bir o kadar tehlikeli! Bu nedenle sadece 24 pilotun inmesine izin verilen ve inebilmek için özel eğitimler gerektiren o havalimanına beraber bakalım.👇

Hayatımızda en az bir kere havaalanında bulunmuşuzdur. Şehirlerarası seyahatte en çok tercih edilen vasıtalardan biri, hiç şüphesiz ki uçaklar.

Fakat sizi birazdan Paro Havalimanı ile tanıştıracağız! Bu havalimanı daha önce gördüklerinize hiç ama hiç benzemiyor.

Fakat sizi birazdan Paro Havalimanı ile tanıştıracağız! Bu havalimanı daha önce gördüklerinize hiç ama hiç benzemiyor.

'Dünyanın en zorlu havaalanı pisti' olarak da adlandırılan Paro'ya şu ana kadar sadece 24 pilot iniş yapabilmiş. Neden mi?

Güney Asya coğrafyasına hakimseniz Himalaya Dağları arasında Paro Vadisi var. O vadinin de bir havalimanı var.

Güney Asya coğrafyasına hakimseniz Himalaya Dağları arasında Paro Vadisi var. O vadinin de bir havalimanı var.

İşte Paro Havalimanı, hem coğrafyasıyla hem de konumuyla göz kamaştırıyor. Fakat bunlar sizi aldatmasın. Görünüşü ne kadar etkilese de sadece 2 bin metre uzunluğa sahip. Hata payınız yok!

Pist, deniz seviyesinden 2.235 metre yüksekte olduğu için hava yoğunluğu azalıyor ve bu da uçakların kalkış ve iniş sırasında kanatlarının yarattığı kaldırma kuvvetini önemli ölçüde düşürüyor.

Pist, deniz seviyesinden 2.235 metre yüksekte olduğu için hava yoğunluğu azalıyor ve bu da uçakların kalkış ve iniş sırasında kanatlarının yarattığı kaldırma kuvvetini önemli ölçüde düşürüyor.

Paro Havalimanı'na iniş yapan pilotlar, dar bir vadi boyunca ilerleyip dağların zirveleri arasında manevra yapmak zorunda kalıyor ve beklenmedik rüzgârlarla karşılaşıyor. İniş rotası oldukça dik ve büyük bir hassasiyet gerektiriyor çünkü rotadan sapma, çevredeki zorlu arazi nedeniyle tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

Paro Havalimanı'na iniş yapan pilotlar, dar bir vadi boyunca ilerleyip dağların zirveleri arasında manevra yapmak zorunda kalıyor ve beklenmedik rüzgârlarla karşılaşıyor. İniş rotası oldukça dik ve büyük bir hassasiyet gerektiriyor çünkü rotadan sapma, çevredeki zorlu arazi nedeniyle tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

Bu zorlu koşulların doğurabileceği sonuçları aşabilmek için Butan Sivil Havacılık yetkilileri, Paro Havalimanı'na iniş iznini dünya genelinde sadece 24 yüksek nitelikli pilottan oluşan özel bir ekibe vermiş durumda.

Bu zorlu koşulların doğurabileceği sonuçları aşabilmek için Butan Sivil Havacılık yetkilileri, Paro Havalimanı'na iniş iznini dünya genelinde sadece 24 yüksek nitelikli pilottan oluşan özel bir ekibe vermiş durumda.

Bu pilotlar, zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor ve havaalanının konumu ile pistin getirdiği zorluklarla başa çıkmak için olağanüstü bir yetkinlik göstermeleri bekleniyor.

Bu yüzden Paro’ya gidiş-dönüş uçuş sayısı kısıtlanıyor ve çok dikkatli bir denge sağlamaya çalışılıyor.

Bu yüzden Paro’ya gidiş-dönüş uçuş sayısı kısıtlanıyor ve çok dikkatli bir denge sağlamaya çalışılıyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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