"Sevgiliniz Gece Acıktığını Söylese Ne Yapardınız?" Sorusu Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi
"Sevgiliniz Gece Acıktığını Söylese Ne Yapardınız?" Sorusu Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi
Aşk biraz da fedakarlık değil midir? Bir kullanıcı 'Gece sevgiliniz acıktığını söyleyip uyanırsa ne yapardınız?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu. Bu tartışmaya da birbirinden farklı yorumlar geldi.
Gelin beraber bakalım...👇
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Uzun ilişkilerin sırrı iki tarafından birbirine gösterdiği anlayış ve sevgiden geçiyor. Sizler de takdir edersiniz bu süreçte gösterilen "sevgi dili" de çok önemli.
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Öyle olacak ki bir kullanıcı, "Sevgiliniz gece sizi uyandırıp acıktığını söylese ne derdiniz?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Birçok kullanıcı da hem şakayla karışık hem ciddi bir şekilde bu soruya cevap verdi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım.👇
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