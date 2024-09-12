"Sevgiliniz Gece Acıktığını Söylese Ne Yapardınız?" Sorusu Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Aşk biraz da fedakarlık değil midir? Bir kullanıcı 'Gece sevgiliniz acıktığını söyleyip uyanırsa ne yapardınız?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu. Bu tartışmaya da birbirinden farklı yorumlar geldi.

Gelin beraber bakalım...👇