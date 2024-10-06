Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Çalışmayan Yürüyen Merdivene Bastığımız Anda Neden Dengemizi Kaybederiz?

Çalışmayan Yürüyen Merdivene Bastığımız Anda Neden Dengemizi Kaybederiz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 12:55

Hepimizin başına gelmiştir; bir alışveriş merkezinde ya da tren istasyonunda hareket etmeyen bir yürüyen merdivene adım attığımızda bir anlık sersemlik hissederiz. Aniden dengemiz kaybolur ve başımız döner. Peki bu tuhaf his neden meydana geliyor?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu olgu bilim dünyasında “Phantom Escalator” yani “Bozuk Yürüyen Merdiven Yanılgısı” olarak adlandırılıyor. Durumu daha iyi anlamak için insan vücudunun işleyişine biraz daha yakından bakalım.

Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız durumlarda vücudumuz bazı eylemleri otomatik olarak gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Yürüyen merdiven gibi hareketli bir yüzeye adım attığımızda beynimiz merdivenin yukarı ya da aşağı hareket edeceğini varsayar.

Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız durumlarda vücudumuz bazı eylemleri otomatik olarak gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Yürüyen merdiven gibi hareketli bir yüzeye adım attığımızda beynimiz merdivenin yukarı ya da aşağı hareket edeceğini varsayar.

Ancak merdivenin hareketsiz kalması bu varsayımın çelişkisi sonucu dengenin bozulmasına neden olur. Beynimiz merkezi sinir sistemimiz aracılığıyla dengeyi sağlamak için sürekli olarak çalışır.

Ancak merdivenin hareketsiz kalması bu varsayımın çelişkisi sonucu dengenin bozulmasına neden olur. Beynimiz merkezi sinir sistemimiz aracılığıyla dengeyi sağlamak için sürekli olarak çalışır.

Merdiven hareket etmeyecekse bile vücudumuz geriye doğru düşmemek için tepkilerini sürdürür. Bu da dengenizi kaybetmenize ve aniden kendinizi garip bir durumda hissetmenize yol açar.

Ayrıca yürüyen merdivene ilk adım attığımızda yaşadığımız yükseklik algısı da önemli bir faktördür. Alışık olduğumuz zeminle kıyaslandığında bu farklılık dengesizlik hissini artırır. Kısacası her şey alışkanlıklarımız ve algılarımızla ilgili.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu deneyimler de beynimizin bir ''tahmin makinesi'' olarak işleyişini gözler önüne seriyor. Ayrıca bir sonraki yürüyen merdiven deneyiminizde bu tuhaf hissi yaşarken yalnız olmadığınızı da hatırlayın. Çünkü birçok insan bu durumu yaşıyor.

Bu deneyimler de beynimizin bir ''tahmin makinesi'' olarak işleyişini gözler önüne seriyor. Ayrıca bir sonraki yürüyen merdiven deneyiminizde bu tuhaf hissi yaşarken yalnız olmadığınızı da hatırlayın. Çünkü birçok insan bu durumu yaşıyor.

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın