Çalışmayan Yürüyen Merdivene Bastığımız Anda Neden Dengemizi Kaybederiz?

Hepimizin başına gelmiştir; bir alışveriş merkezinde ya da tren istasyonunda hareket etmeyen bir yürüyen merdivene adım attığımızda bir anlık sersemlik hissederiz. Aniden dengemiz kaybolur ve başımız döner. Peki bu tuhaf his neden meydana geliyor?

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