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AVM'lerde Neden Pencere ve Saat Olmadığını Öğrendiğinizde Bir Daha Gitmek İstemeyeceksiniz!

AVM'lerde Neden Pencere ve Saat Olmadığını Öğrendiğinizde Bir Daha Gitmek İstemeyeceksiniz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 11:50 Son Güncelleme: 12.07.2024 - 11:56

Alışveriş Merkezleri kısaca AVM'ler, içerisine girdiğimizde zamanın nasıl geçtiğiniz anlayamadığımız mekanlardan. Farkettiyseniz genel olarak alışveriş merkezlerinde pencere ve saat bulunmuyor. Peki bunun sebebini hiç düşündünüz mü?

Gelin anlatıyoruz...

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Modern hayatın vazgeçilmez duraklarından olan alışveriş merkezlerinde, dikkat çeken bir detay var: Pencere ve saat bulunmaması.

Modern hayatın vazgeçilmez duraklarından olan alışveriş merkezlerinde, dikkat çeken bir detay var: Pencere ve saat bulunmaması.

Bu özellik, sadece alışveriş yapmakla kalmayıp yeme içme, eğlence ve sosyal aktiviteler için de tercih edilen bu mekanlarda zaman algısını bir hayli etkiliyor.

Bu özellik, sadece alışveriş yapmakla kalmayıp yeme içme, eğlence ve sosyal aktiviteler için de tercih edilen bu mekanlarda zaman algısını bir hayli etkiliyor.

Yapılan çalışmalar ve yazılan makaleler, AVM'lerdeki pencere ve saatin eksikliğinin tüketim stratejisinin olduğunu ortaya koyuyor.

Yapılan çalışmalar ve yazılan makaleler, AVM'lerdeki pencere ve saatin eksikliğinin tüketim stratejisinin olduğunu ortaya koyuyor.

AVM'lerin tasarımı; ziyaretçilerin dış dünyayla bağlantısını keserek iç mekanda geçirdikleri zamanı kontrol edememesi üzerine planlanmış.

AVM'lerin tasarımı; ziyaretçilerin dış dünyayla bağlantısını keserek iç mekanda geçirdikleri zamanı kontrol edememesi üzerine planlanmış.

Farkettiyseniz herhangi bir AVM'ye girdiğinizde kolay kolay çıkmanız imkansız. Bazı alışveriş merkezlerinde yürüyen merdivenlerin birbirinden uzak yapılması da tüketim stratejilerinden biri.

Farkettiyseniz herhangi bir AVM'ye girdiğinizde kolay kolay çıkmanız imkansız. Bazı alışveriş merkezlerinde yürüyen merdivenlerin birbirinden uzak yapılması da tüketim stratejilerinden biri.
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Aynı strateji kumarhanelerde de uygulanıyor. Kumarhaneler de ziyaretçilerin zamanı unutmasını sağlamak için özenle tasarlanmış mekanlardan.

Aynı strateji kumarhanelerde de uygulanıyor. Kumarhaneler de ziyaretçilerin zamanı unutmasını sağlamak için özenle tasarlanmış mekanlardan.

Bu mekanlarda saat ve pencerenin bulunmaması, kumar oynayanların masada ne kadar süre geçirdiklerini farketmemelerini sağlıyor.

Bu mekanlarda saat ve pencerenin bulunmaması, kumar oynayanların masada ne kadar süre geçirdiklerini farketmemelerini sağlıyor.

Kısaca; kumarhaneler, alışveriş merkezleri gibi tüketim, harcama üzerine kurulu mekanlar müşterileri için bir ''zamansal bozulma'' hissi yaratmayı amaçlıyor.

Kısaca; kumarhaneler, alışveriş merkezleri gibi tüketim, harcama üzerine kurulu mekanlar müşterileri için bir ''zamansal bozulma'' hissi yaratmayı amaçlıyor.

Peki zamansal bozulma nedir? Zamansal bozulma, bir kişinin zaman algısının değiştiği durumları ifade eder.

Peki zamansal bozulma nedir? Zamansal bozulma, bir kişinin zaman algısının değiştiği durumları ifade eder.

Örneğin, bir kitap okurken veya bilgisayarda oyun oynarken ''5 dakika'' daha diyip saatlerce başından kalkamayıp daha sonra 2 saat daha oynadığınızı farkettiyseniz zamansal bozulmayı deneyimlemiş olursunuz.

Örneğin, bir kitap okurken veya bilgisayarda oyun oynarken ''5 dakika'' daha diyip saatlerce başından kalkamayıp daha sonra 2 saat daha oynadığınızı farkettiyseniz zamansal bozulmayı deneyimlemiş olursunuz.
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