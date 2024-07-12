TikTok’un Yeni Akımını Yapan Bir İçerik Üreticisi Güzelliğiyle İzleyenleri Hipnotize Etti

Akımlar mecrası TikTok’ta gün geçmiyor ki yeni bir akım meşhur olmasın. Bugünlerde ise farklı dillerde 1’den 8’e kadar sayarak şarkı söylemek gündemde. İçerik üreticileri bir ritim tutarak biraz da melodi eşliğinde akıma bir bir katılıyor. Özellikle de @iam.giuliana adlı kullanıcı inanılmaz etkileşim almış durumda.