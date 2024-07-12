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TikTok’un Yeni Akımını Yapan Bir İçerik Üreticisi Güzelliğiyle İzleyenleri Hipnotize Etti

TikTok’un Yeni Akımını Yapan Bir İçerik Üreticisi Güzelliğiyle İzleyenleri Hipnotize Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 09:30

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Akımlar mecrası TikTok’ta gün geçmiyor ki yeni bir akım meşhur olmasın. Bugünlerde ise farklı dillerde 1’den 8’e kadar sayarak şarkı söylemek gündemde. İçerik üreticileri bir ritim tutarak biraz da melodi eşliğinde akıma bir bir katılıyor. Özellikle de @iam.giuliana adlı kullanıcı inanılmaz etkileşim almış durumda.

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Akıma ilk olarak İspanyolca sayılarla katılan kadın 100 milyonu aşkın izlenme aldı. Yorumlarda buluşan herkes büyülendiğini ifade etti.

Akıma ilk olarak İspanyolca sayılarla katılan kadın 100 milyonu aşkın izlenme aldı. Yorumlarda buluşan herkes büyülendiğini ifade etti.

İspanyolcası 👇

E tabii videolar tutunca kadın birçok dilde akım için video çekti. Türkçe versiyon da şu an 30 milyon izlenmiş durumda.

E tabii videolar tutunca kadın birçok dilde akım için video çekti. Türkçe versiyon da şu an 30 milyon izlenmiş durumda.

Türkçesi 👇

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