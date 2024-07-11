“Eşiniz Vefat Etse Yeniden Evlenir miydiniz?” Sorusuna Verdiği Yanıtlarla Gündem Olan Vatandaş

Magazin Forever sayfası “Eşiniz vefat etse yeniden evlenir miydiniz?” sorusu için vatandaşlara mikrofon uzattı. Röportaj verenler arasında birbirinden farklı yanıtlar yer alırken bir vatandaş cevaplarıyla dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Soru karşısında vatandaş “Her şey bir deneyim, insanın hayatına devam etmesi gerekiyor. Ben ölsem eşim de evlensin isterim niye evlenmesin kanka?” yanıtı verdi.
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“Kanka ilişkiler bana göre bir deneyimdir. Abartmayın bu ilişki işlerini dostum. (…) Bu ne ya geride kalmış muhabbet bunlar.” sözlerini de açıklamasına ekledi.
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