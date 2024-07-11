Sokak Röportajında Tartışma Yaratacak Soru: “Erkeklerin Maaşı Ne Kadar Olmalı?”

@gencisimikrofonda adlı Instagram sayfası “Erkeklerin maaşı ne kadar olmalı?” sorusu için kadınlara mikrofon uzattı. Genç kadınlardan gelen yanıtlar ise birbirinden farklıydı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İlk arkadaş grubu önemi olmadığını dile getirdi ve “Karşılıklı bir maaş alışverişi olmalı.” şeklinde konuştu.
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Ardından ise bir genç kadın ise 20-30 bin TL aralığında olmalı derken bir diğeri ise 60-80 bin TL aralığında olmalı düşüncesinden yanaydı.
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