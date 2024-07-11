Görüş Bildir
Haberler
Video
Sokak Röportajında Tartışma Yaratacak Soru: “Erkeklerin Maaşı Ne Kadar Olmalı?”

Sokak Röportajında Tartışma Yaratacak Soru: “Erkeklerin Maaşı Ne Kadar Olmalı?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 21:39

İçerik Devam Ediyor

@gencisimikrofonda adlı Instagram sayfası “Erkeklerin maaşı ne kadar olmalı?” sorusu için kadınlara mikrofon uzattı. Genç kadınlardan gelen yanıtlar ise birbirinden farklıydı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlk arkadaş grubu önemi olmadığını dile getirdi ve “Karşılıklı bir maaş alışverişi olmalı.” şeklinde konuştu.

İlk arkadaş grubu önemi olmadığını dile getirdi ve “Karşılıklı bir maaş alışverişi olmalı.” şeklinde konuştu.

Ardından ise bir genç kadın ise 20-30 bin TL aralığında olmalı derken bir diğeri ise 60-80 bin TL aralığında olmalı düşüncesinden yanaydı.

Ardından ise bir genç kadın ise 20-30 bin TL aralığında olmalı derken bir diğeri ise 60-80 bin TL aralığında olmalı düşüncesinden yanaydı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın