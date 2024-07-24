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Hastane, AVM, Metro İstasyonu Tümünde Var: Yürüyen Merdivenlerin Yanındaki Fırçalar Ne İşe Yarar?

Hastane, AVM, Metro İstasyonu Tümünde Var: Yürüyen Merdivenlerin Yanındaki Fırçalar Ne İşe Yarar?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 19:17

Yürüyen merdivenler, günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız ve kullanımıyla hayatımızı kolaylaştıran önemli bir teknoloji. Ancak merak edilen bir detay var: Yürüyen merdivenlerin yanında bulunan fırçaların amacı nedir?

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Hastaneler, alışveriş merkezleri, metro, metrobüs duraklarında sürekli olarak kullandığınız yürüyen merdivenlerde gözünüze çarpan bir şey var mı?

Hastaneler, alışveriş merkezleri, metro, metrobüs duraklarında sürekli olarak kullandığınız yürüyen merdivenlerde gözünüze çarpan bir şey var mı?

Görselde de gördüğünüz üzere yürüyen merdivenlerin kenarlarında uzun uzadıya fırçalar bulunuyor. Peki bu fırçaların amacı sizce ne olabilir?

Görselde de gördüğünüz üzere yürüyen merdivenlerin kenarlarında uzun uzadıya fırçalar bulunuyor. Peki bu fırçaların amacı sizce ne olabilir?

Tabiki de güvenlik önlemi. Genellikle ayakkabıları temizlemek için kullanıldığı düşünülen bu fırçaların asıl işlevi, teknik bir koruma görevi üstleniyor.

Tabiki de güvenlik önlemi. Genellikle ayakkabıları temizlemek için kullanıldığı düşünülen bu fırçaların asıl işlevi, teknik bir koruma görevi üstleniyor.

Yürüyen merdivenin yan panelleri ile arasına düşebilecek herhangi bir nesnenin sıkışmasını engellemek için tasarlanmıştır.Bu sayede, mekanizmanın sorunsuz çalışmasını sağlayarak güvenliği artırır.

Yürüyen merdivenin yan panelleri ile arasına düşebilecek herhangi bir nesnenin sıkışmasını engellemek için tasarlanmıştır.Bu sayede, mekanizmanın sorunsuz çalışmasını sağlayarak güvenliği artırır.

Bu fırçalar, sürekli olarak yan panelleri süpürerek basamaklarda biriken toz ve çöplerin mekanizmanın içine düşmesini önleyerek, yürüyen merdivenin uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Bu fırçalar, sürekli olarak yan panelleri süpürerek basamaklarda biriken toz ve çöplerin mekanizmanın içine düşmesini önleyerek, yürüyen merdivenin uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor.
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Aksi takdirde, biriken maddeler zamanla mekanik parçaların çalışmasını engelleyebilir ve güvenlik riski oluşturabilir.

Aksi takdirde, biriken maddeler zamanla mekanik parçaların çalışmasını engelleyebilir ve güvenlik riski oluşturabilir.

Yürüyen merdivenlerde fırçaların bulunması, sadece mekanizmayı korumakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların giysilerinin veya aksesuarlarının sıkışmasını önleyerek potansiyel tehlikeleri minimize eder.

Yürüyen merdivenlerde fırçaların bulunması, sadece mekanizmayı korumakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların giysilerinin veya aksesuarlarının sıkışmasını önleyerek potansiyel tehlikeleri minimize eder.

Bu detaylar, yürüyen merdivenlerin güvenliği ve kullanımı açısından oldukça önemli. Siz ne düşünüyorsunuz?

Bu detaylar, yürüyen merdivenlerin güvenliği ve kullanımı açısından oldukça önemli. Siz ne düşünüyorsunuz?

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