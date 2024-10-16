Matematiksel Cevap Şaşırtıcı: Cep Telefonu Numaralarımız Neden 10 Hanelidir?
Matematiksel Cevap Şaşırtıcı: Cep Telefonu Numaralarımız Neden 10 Hanelidir?
Hiç cep telefonu numaralarının neden tam olarak 10 haneli olduğunu düşündünüz mü? Daha az ya da daha fazla olamaz mıydı? Cevap oldukça basit: Permütasyonlar ve kombinasyonlar.
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Cep telefonu numaralarındaki hanelerin sayısı, aslında kullanılabilir kombinasyonların miktarıyla doğrudan alakalı. Bunu anlamak için basit bir matematik örneği verelim.
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Bir basamaklı sayılar üzerinden düşünelim: 10 tane rakam biliyoruz (0-9 arası). Eğer cep telefonu numaraları iki haneli olsaydı, sadece 100 farklı kombinasyon olurdu. (10 x 10 = 100).
Ancak milyonlarca abonenin olduğu bir dünyada, bu kadar az kombinasyon yetersiz kalırdı. İşte bu yüzden cep telefonu numaraları 10 haneli olarak belirlenmiştir.
10 haneli bir numara, 10 milyar farklı kombinasyon sunar (10^10), bu da küresel nüfusu fazlasıyla karşılayacak bir kapasitedir.
Her ne kadar dünya genelinde 10 haneli numaralar yaygın olsa da Çin gibi ülkelerde 11 haneli cep telefonu numaraları kullanılıyor.
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Bunun sebebi, bu ülkelerde numaraların başına bir ‘0’ eklenmesi gerekmesidir. Örneğin, Çin’de bir cep telefonu numarasına arama yaparken şehir kodu eklenir ve bu da numarayı 11 haneye çıkarır.
Türkiye’de cep telefonu numaraları toplamda 10 hanelidir ve genellikle şu yapıyı takip eder:
Bu numaralar, başında Türkiye’nin uluslararası telefon kodu olan +90 ile birlikte yurtdışından arandığında 12 haneli bir formata dönüşür.
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