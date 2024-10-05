Böyle Böyle Zengin Oluyorlar İşte: UPS Kamyonları Neden Neredeyse Hiç "Sola" Dönmez?
Böyle Böyle Zengin Oluyorlar İşte: UPS Kamyonları Neden Neredeyse Hiç "Sola" Dönmez?
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UPS’in bu stratejisinin temelinde, araç güzergah problemini çözmeye yönelik bir mantık yatıyor. Normalde, bir dizi noktayı birbirine bağlamanın en kısa yolunu bulmaya çalışırsınız.
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Ancak UPS, en kısa mesafeyi değil en verimli güzergahı hedefliyor. ABD’de trafik sağdan akar ve bu, sol dönüşlerin daha tehlikeli hale gelmesine neden olur.
Çünkü sol dönüş yapmak, karşıdan gelen trafiği kesmeyi gerektirir. Bu da hem yakıt tüketimini artırır hem de çarpışma riskini yükseltir.
Sürücülerin karşıdan gelen trafiği beklerken araçlarının boşta çalışması, hem zamanı hem de yakıtı boşa harcar.
UPS’in verilerine göre, sol dönüşlerden kaçınma stratejisi sayesinde her yıl yaklaşık 10 milyon galon daha az yakıt tüketiliyor ve 20.000 ton daha az karbon dioksit salınıyor.
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Ayrıca bu yöntem sayesinde yılda 350.000 daha fazla paket teslim ediliyor. Bu verimli rota planlaması sayesinde UPS, filosundaki kamyon sayısını bile 1.100 adet azaltabilmiş.
Popüler efsane avcısı program Mythbusters, bu teoriyi test etmek için bir deney yaptı. Küçük çaplı bir deneme olmasına rağmen, sonuçlar ilginçti.
Daha fazla dönüş yapmalarına rağmen yakıt tasarrufu sağladılar ve sol dönüşleri minimuma indirdiklerinde daha az yakıt harcadıkları görüldü.
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