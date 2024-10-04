Siri ve Alexa Gibi Yapay Zeka Asistanlarının Sesi Neden Genellikle Kadındır?
Siri ve Alexa Gibi Yapay Zeka Asistanlarının Sesi Neden Genellikle Kadındır?
Siri, Alexa, Cortana gibi yapay zeka asistanlarının seslerinin çoğunlukla kadın olması bir tesadüf değil. Teknoloji devlerinin bu kararı, toplumsal cinsiyet rolleri ve kullanıcı alışkanlıklarıyla yakından ilgili.
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Yapay zeka asistanları, hayatımıza hızla entegre olan bir teknoloji. Ancak bu teknolojinin kadın sesiyle özdeşleşmesi, çeşitli tartışmaları da beraberinde getiriyor.
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Birleşmiş Milletler'in 2019 yılında yayımladığı raporda, bu asistanların genellikle "itaatkar ve uysal" kadın karakterleri taklit etmesinin, kullanıcıları kadınlara karşı benzer beklentilere soktuğu ifade ediliyor.
Teknoloji şirketleri ise bu tercihi, kullanıcıların kadın seslerine daha fazla güven duymasıyla açıklıyor.
Araştırmalar, insanların bir sesin cinsiyetini sadece beş saniye içinde algılayabildiklerini ve bu algının ardından belirli cinsiyet kalıplarına dayalı yargılara vardıklarını gösteriyor.
Yapay zeka asistanlarının seslerinin kadın olması; kullanıcıların, asistanları daha "sempatik" ve "yardımsever" olarak görmelerine neden oluyor.
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Erkek sesleri ise genellikle "otoriter" ve "güçlü" olarak algılanıyor. North Carolina State Üniversitesi'nin psikoloji bölüm başkanı Chris Mayhorn, "İnsanlar bir ses duyduklarında otomatik olarak sosyal normları kullanmaya başlıyorlar" diyor.
Bu da demek oluyor ki insanlar yapay zeka asistanlarını cinsiyet rollerine göre değerlendirme eğiliminde oluyorlar.
Kadın sesleri, genellikle daha güvenilir ve yardımcı olarak algılanırken, erkek sesleri daha otoriter görevlerde tercih ediliyor.
Peki ya bu durum, toplumsal cinsiyet algılarımızın bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor diyebilir miyiz? Yorum sizin 👇🏻
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