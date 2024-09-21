Telefonumuzun Pilini Tamamen Boşaltmak Pil Ömrünü Gerçekten Uzatıyor mu?
Telefonumuzun Pilini Tamamen Boşaltmak Pil Ömrünü Gerçekten Uzatıyor mu?
Zamanında hepimize 'Pilini tamamen bitir, sonra şarj et ki daha uzun ömürlü olsun' denildi.
Peki bu eski bilgi, modern lityum-iyon piller için hala geçerli mi?
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Lityum-iyon piller, adından da anlaşılacağı gibi, lityum iyonlarına dayanan bir elektrokimyaya sahiptir. Her bataryada olduğu gibi, lityum-iyon pillerde de bir anot (pozitif uç) ve bir katot (negatif uç) bulunur.
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Şarj etmek için pile güç verildiğinde, lityum iyonları ters yöne hareket eder ve anotta birikmeye başlar. Batarya %100'e dolduğunda, bu süreç tamamlanır.
Fakat burada önemli olan şu: Pilinizi tamamen boşaltmak, şarj döngüsünü olumsuz etkileyebilir.
Eski tip nikel bazlı bataryalar, hafıza etkisi denilen bir sorunla karşılaşırlardı. Eğer bir nikel bataryayı tam doldurup sadece %50'sini kullanırsanız, zamanla bu %50'nin bataryanın tam kapasitesi olduğunu "öğrenir" ve doluluk seviyesi buraya kadar düşerdi.
Ancak bu sorun modern lityum-iyon bataryalarda geçerli değil.
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Lityum-iyon bataryalar, tam kapasitesini hatırlama sorunuyla karşılaşmaz. Fakat bu bataryaların da bir ömrü vardır ve her şarj döngüsüyle kapasiteleri biraz azalır.
Lityum-iyon bataryalar, yaklaşık 300-500 şarj döngüsüne kadar kapasitelerinin %80'ini koruyacak şekilde tasarlanmıştır.
Ama işin püf noktası, bu bataryaların tam boşalma ve tam dolum gibi aşırı durumları sevmemesidir.
Uzmanlar, bataryaların sağlığını korumak için %80-20 kuralını öneriyor. Yani pilinizi %80'e kadar doldurup %20'ye düştüğünde tekrar şarj etmek, uzun ömürlü kullanım için ideal bir yöntem.
Aynı şekilde pilinizi sürekli %100'e doldurup uzun süre şarjda bırakmak da bataryanın hızla aşınmasına neden olabilir.
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